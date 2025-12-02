[오늘의신상]겨울철 따뜻하게 즐기는 '홍초 윈터 에디션'

과일숙성발효초 향긋한 허브

대상 대상 001680 | 코스피 증권정보 현재가 21,000 전일대비 100 등락률 -0.47% 거래량 10,146 전일가 21,100 2025.12.02 10:00 기준 관련기사 [오늘의신상]대상 청정원, 한우 풍미 살려주는 프리미엄 고기 양념장발효 노하우·현대 기술로 만든 청정원 '본된장'[오늘의신상]대상 청정원의 발효 노하우 담은 순창 '본된장' 전 종목 시세 보기 close 청정원이 겨울을 앞두고 따뜻한 음료로 즐길 수 있는 '홍초 윈터 에디션' 신제품 2종을 출시한다고 2일 밝혔다.

겨울 한정판으로 선보이는 홍초 '저당 석류&히비스커스'와 '저당 유자&캐모마일' 2종은 홍초를 따뜻한 음료로 즐길 수 있도록 만든 온(溫) 음료용 제품이다. 겨울철 대표 허브티 원료로 사랑받는 히비스커스와 캐모마일을 활용해 따뜻한 차처럼 마셔도 식초의 새콤한 향이 도드라지지 않고 부드럽고 향긋하게 즐길 수 있다. 일반 차처럼 티백을 우리거나 가루를 녹일 필요 없이 뜨거운 물에 바로 타 마실 수 있는 것도 장점이다.

홍초 '저당 석류&히비스커스'는 유럽산 석류 농축액과 새콤한 히비스커스를 블렌드해 산뜻하면서도 달콤한 맛과 향이 특징이며, '저당 유자&캐모마일'은 달콤쌉싸름한 국산 유자에 향긋한 캐모마일을 더해 은은한 허브향과 상큼함이 조화를 이룬다. 두 제품 모두 식후 혈당 상승 억제에 도움을 줄 수 있다고 알려진 '난소화성말토덱스트린'과 면역력 증진에 도움을 줄 수 있다고 알려진 '알로에 겔'을 함유한 기능성표시식품이다.

이번 신제품은 대상이 자체 생산한 알룰로스를 활용한 저당·저칼로리 제품으로 대상의 자체 엠블럼 'LOWTAG(로우태그)'도 부착했다. 실제로 두 제품 모두 100g당 당류 4g, 칼로리는 35kcal 이하로 음용식초 표준값 대비 당류는 74% 칼로리는 58% 낮췄다. 뜨거운 물과 홍초 원액을 2:1 비율로 희석해 마시면 과일의 새콤달콤한 맛과 히비스커스, 캐모마일의 부드러운 향이 조화를 이루어 추운 날씨에 따뜻하게 즐기기 좋다.

대상 관계자는 "이번 신제품은 과일숙성발효초에 향긋한 허브를 더해 홍초를 겨울철에도 따뜻하게 즐길 수 있도록 만든 홍초 윈터 에디션"이라며 "앞으로도 홍초를 더 다양한 레시피로 간편하게 즐길 수 있도록 차별화한 신제품을 계속해서 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



