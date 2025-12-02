본문 바로가기
"'스내킹'→'간편 식사'로 바꿔요"...국어원, 외래어 다듬은 말 공개

서믿음기자

입력2025.12.02

외래어 10개 쉬운 말로 다듬어

문화체육관광부와 국립국어원은 낯선 외래 용어 '스내킹'을 쉬운 말 '간편 식사'로 대체하는 등 어려운 외래 용어 10개를 알기 쉬운 우리말로 다듬어 2일 공개했다.

다듬은 말의 후보안은 언론계, 학계, 청년(대학생) 등이 참여한 '새말모임'에서 마련한 뒤, 전국 15세 이상 국민 3000명을 대상으로 한 국민 수용도 조사* 결과를 바탕으로 지난달 국어심의회 국어순화분과위에서 최종 심의했다.


이번 조사에서 우리말로 바꿔 써야 할 외래 용어로 가장 많은 선택을 받은 건 '스내킹'(76.0%)과 '캐즘'(75.5%)이었다. 간단히 먹는 식사를 뜻하는 '스내킹'은 '간편 식사'로, 초기 시장과 주류 시장 사이에서 일시적으로 수요가 끊기는 현상을 일컫는 '캐즘'은 '일시 수요 정체'로 다듬었다. 몸의 중심을 지지하는 '코어 근육'은 '중심 근육'으로, 1분 동안 발이 땅에 닿는 횟수를 의미하는 '케이던스'는 '걸음 수'로 쉽게 바꿨다.

이 밖에도 '북 토크'는 '책 만남', '그린 리모델링'은 '친환경 새 단장', '메디컬 테스트'는 '신체 정밀 검진'으로 다듬는 등 사용 빈도가 높아지고 있는 외래 용어들을 일상생활에서 이해하기 쉬운 표현으로 정비했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

