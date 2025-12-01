본문 바로가기
영남

누구 짓?… 대학 화단에 몸통 반 묻힌 고양이 사체

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.01 17:57

언론사 홈 구독
부산의 한 대학교 화단에서 땅에 반쯤 묻힌 고양이 사체가 발견돼 경찰이 동물 학대 여부를 조사하고 있다.


영도경찰서는 지난 22일 오후 1시 20분께 캠퍼스 화단에서 고양이가 죽어 있다는 신고를 접수했다고 1일 밝혔다.

신고 당시 고양이는 머리부터 몸통 절반가량이 흙에 파묻힌 상태였으며 다리 한쪽이 부러져 있었고 입 안에 피를 흘린 것으로 알려졌다.


경찰은 동물보호법 위반 가능성을 열어두고 사체 감식과 함께 대학 주변 CCTV 분석 등 수사를 진행 중이다.


동물학대방지협회 관계자는 "사체 상태가 심상치 않아 사람의 개입 여부를 확인해야 한다"고 설명했다.

경찰은 정확한 사망 경위를 규명하는 데 수사력을 모으고 있다.

몽통 반쯤 땅에 묻혀 발견된 고양이 사체. 동물학대방지협회 제공/연합뉴스.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
