미국·우크라, 전쟁 종식 협상 재개…"우크라 번영 방안 마련"

미국과 우크라이나가 지난달 30일(현지시간) 미국 플로리다주 핼런데일 비치에서 우크라이나 전쟁 종식을 위한 협의에 돌입했다. 이번 회동은 미국이 러시아와 접촉해 마련한 평화 구상을 놓고 지난 23일 스위스 제네바에서 우크라이나와 논의한 지 일주일 만이다.

이날 회동에는 미국 측에서는 마코 루비오 국무부 장관을 비롯해 스티브 위트코프 특사, 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너가 자리했다. 우크라이나는 루스템 우메로우 국가안보국방위원회 서기가 대표단 단장을 맡았다.

루비오 장관은 모두발언에서 이날 협상은 "우크라이나가 독립성과 주권을 온전히 확보하고, 다시는 전쟁을 겪지 않으며 국민이 큰 번영을 누릴 수 있도록 하는 구조와 해법을 찾는 과정"이라며 "국가 재건을 넘어 우크라이나가 놀라운 경제 성장의 시대로 나아가기 위한 기반을 마련하는 일"이라고 강조했다. 그는 또 "우크라이나는 막대한 경제적 잠재력과 번영의 기회를 갖고 있다"며 "전시에는 이를 실현할 수 없지만, 전쟁이 끝나는 것만으로도 충분하지 않다. 이번 협상은 우크라이나의 주권과 독립, 그리고 번영을 보장하는 길을 만드는 과정"이라고 부연했다.

우메로우 서기 역시 사회관계망서비스 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "우리는 우크라이나의 이익을 지키고 실질적인 대화를 이뤄내며, 제네바에서의 성과를 기반으로 나아가기 위한 명확한 지침과 우선순위를 갖고 있다"며 미국 측과의 협상 시작을 알렸다. 그러면서 "우리는 진정한 평화와 장기적으로 신뢰할 수 있는 안보 보장을 확보하기 위해 노력하고 있다"고 강조했다.

이날 논의는 위트코프 특사가 다음 주 모스크바에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 회동을 앞두고 진행된 것이어서, 우크라이나의 안전보장을 강화하는 방향으로 종전안이 추가 조정될지 이목이 쏠리고 있다.





