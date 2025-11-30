대전지역 청년들, 계족산서 런닝·산책·등산 등 자연 활동 교류

대전시, 청년 커뮤니티 '런타운대전'과 협업

대전시가 29일 장동산림욕장에서 지역 청년 100여 명이 참여해 자연 속에서 함께 어울리고 교류할 수 있도록 한 '2025 청년 활동공간 웰니스 데이'를 성황리에 마무리했다.

이번 행사는 지역 기반 웰니스 커뮤니티 '런타운대전'과 협업해 준비한 프로그램으로, 요가 동작을 활용한 워밍업과 스트레칭으로 시작해, 이후 각자의 체력과 취향에 맞춰 선택할 수 있는 활동으로 운영됐다.

계족산 러닝, 장동산림욕장 산책, 계족산성 등산 등 세 가지 코스가 동시에 진행됐으며, 참가자들은 자신에게 맞는 속도와 방식으로 자연을 누리며 활동했다.

체육활동 이후에는 아침 시간대에 음악과 함께 어울리는 숲속 음악·댄스 프로그램이 열렸다. DJ 음악과 퍼포먼스가 어우러진 이 시간은 참가자들이 자연스럽게 이야기를 나누고 서로 교류할 수 있는 분위기를 만들었으며, 운동으로 쌓인 에너지를 음악과 함께 풀어냈고, 지역기업이 협력한 리커버리 음료가 제공돼 회복 시간을 가졌다.

이번 웰니스 데이에는 지역 청년 웰니스 커뮤니티 '런타운대전'이 기획부터 현장 운영. 런타운대전은 체육·디자인·미디어 등 다양한 분야의 청년 20여 명으로 구성된 지역 커뮤니티로, 매주 로컬 명소와 러닝을 결합한 활동을 진행하며 지역 청년들의 건강한 여가와 교류를 이어가고 있다.

고현덕 대전시 교육정책전략국장은 "이번 웰니스 데이는 지역 청년들이 자연 속에서 몸을 움직이며 서로 교류할 수 있도록 마련한 프로그램으로, 청년 스스로 건강한 일상을 만들어가는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 지역 청년 커뮤니티와 협력해 웰니스 활동과 청년 교류가 자연스럽게 이어질 수 있도록 지속해서 지원하겠다"고 말했다.





