대전지역 청년들, 계족산서 런닝·산책·등산 등 자연 활동 교류

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.11.30 09:14

대전시, 청년 커뮤니티 '런타운대전'과 협업

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

대전시가 29일 장동산림욕장에서 지역 청년 100여 명이 참여해 자연 속에서 함께 어울리고 교류할 수 있도록 한 '2025 청년 활동공간 웰니스 데이'를 성황리에 마무리했다.


이번 행사는 지역 기반 웰니스 커뮤니티 '런타운대전'과 협업해 준비한 프로그램으로, 요가 동작을 활용한 워밍업과 스트레칭으로 시작해, 이후 각자의 체력과 취향에 맞춰 선택할 수 있는 활동으로 운영됐다.

계족산 러닝, 장동산림욕장 산책, 계족산성 등산 등 세 가지 코스가 동시에 진행됐으며, 참가자들은 자신에게 맞는 속도와 방식으로 자연을 누리며 활동했다.


사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

체육활동 이후에는 아침 시간대에 음악과 함께 어울리는 숲속 음악·댄스 프로그램이 열렸다. DJ 음악과 퍼포먼스가 어우러진 이 시간은 참가자들이 자연스럽게 이야기를 나누고 서로 교류할 수 있는 분위기를 만들었으며, 운동으로 쌓인 에너지를 음악과 함께 풀어냈고, 지역기업이 협력한 리커버리 음료가 제공돼 회복 시간을 가졌다.


이번 웰니스 데이에는 지역 청년 웰니스 커뮤니티 '런타운대전'이 기획부터 현장 운영. 런타운대전은 체육·디자인·미디어 등 다양한 분야의 청년 20여 명으로 구성된 지역 커뮤니티로, 매주 로컬 명소와 러닝을 결합한 활동을 진행하며 지역 청년들의 건강한 여가와 교류를 이어가고 있다.

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

고현덕 대전시 교육정책전략국장은 "이번 웰니스 데이는 지역 청년들이 자연 속에서 몸을 움직이며 서로 교류할 수 있도록 마련한 프로그램으로, 청년 스스로 건강한 일상을 만들어가는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 지역 청년 커뮤니티와 협력해 웰니스 활동과 청년 교류가 자연스럽게 이어질 수 있도록 지속해서 지원하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
