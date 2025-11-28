캄보디아 韓 대학생 사망사건 핵심인물 등 9명 검거

국정원 "관련자 끝까지 추적"

캄보디아에서 발생한 한국인 대학생 납치·살해 사건의 핵심 인물인 중국인 리광호 등 9명이 검거됐다.

국가정보원은 지난 27일 캄보디아 경찰과 협조, 캄보디아 프놈펜 소재 식당에서 한국인 대학생 사망사건의 배후인 리광호 등 중국인 4명과 이들과 동행한 한국인 5명을 전격 체포했다고 28일 밝혔다.

국정원은 지난 8월 8일 캄보디아 보코산에서 한국인 대학생의 시신이 발견된 후 가용 자원을 총동원해 이번 사건에 연관된 스캠 조직 관련 인물들을 추적해 왔다.

리광호는 지난해 1월 한국으로 마약 4㎏을 들여오다 적발되면서 한국에서 체포영장 발부 및 인터폴 적색수배가 돼 있는 인물로, 최근에는 한국인 등을 상대로 각종 스캠 범죄도 자행한 혐의가 있다. 국정원은 리광호가 숨진 한국인 대학생 박모 군의 가족에게 전화해 금전을 요구하며 협박한 당사자임을, 그와 함께 검거된 김모씨는 지난 8월 사회관계망서비스(SNS)에서 떠돌던 박모군에게 강제로 마약을 흡입하게 하는 영상 속의 목소리 장본인임을 확인하고 추적을 본격화했다.

리광호는 언론에 대학생 사망사건 주범으로 본인이 지목되자 프놈펜 일원에서 권총을 휴대한 채 은신처를 옮겨 다니며 도피를 이어갔다. 이에 국정원은 외국인 및 정보원들을 통해 그가 프놈펜 차이나타운 중식당에 수시 출현한다는 결정적인 정보를 입수하고, 자금세탁 혐의가 있는 한국인들과 식사를 마치고 나온 일당을 캄보디아 경찰과 협조하여 전격 검거했다.

현재까지 국정원이 파악한 바에 따르면 박모군은 캄보디아로 송출된 후 리광호 등 다수의 스캠조직들에게 팔려다니며 지속해서 폭행 및 마약 강제 흡입과 같은 가학행위를 당하다 사망했다.

현재 캄보디아 경찰은 검거한 9명에 대해서 수사를 진행 중이며, 우리 정부도 관계기관 합동으로 조사 및 필요한 조치를 취할 계획이다.

국정원은 "앞으로도 경찰과 원팀으로 박모군 사망에 책임 있는 모든 인물을 계속 추적할 것"이라면서 "'대한민국 국민을 건드리면 손해'라는 인식을 각인시켜 국제범죄 조직이 더 한국인들을 해치지 못하도록 모든 역량을 동원해 나갈 것"이라고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



