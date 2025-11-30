본문 바로가기
[인사]고용노동부

세종=김평화기자

입력2025.11.30 12:00

◆고용노동부 <과장급 전보> ▲직업능력평가과장 이재국 ▲창원지청장 최태식 ▲울산지청장 양영봉





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
