국민연금 3Q 누적 수익률 11.3%…적립금 148兆↑

이민우기자

입력2025.11.28 14:10

수정2025.11.28 14:43

국내 주식 수익률 47.3%…AI·밸류업 효과

국민연금 3Q 누적 수익률 11.3%…적립금 148兆↑
원본보기 아이콘

국민연금이 올해 9월 말까지 11%대 기금 운용수익률을 기록하며 전년 말 대비 적립금을 148조원 넘게 늘렸다.


28일 국민연금공단 기금운용본부는 올해 1월부터 9월 말까지 국민연금 기금적립금은 1361조원으로 전년 말 대비 148조4000억원 증가했고, 수익률은 11.31%(금액가중 기준)로 잠정 집계됐다고 밝혔다.

국내외 주식시장에서 인공지능(AI)과 반도체 관련 종목이 강세를 보이며 전체 수익률을 견인했다.


가장 수익률이 높은 자산군은 국내주식이었다. 9월 말 기준 수익률 47.30%로 압도적인 수치를 보였다. 이어 ▲해외주식 12.95% ▲국내채권 2.51% ▲대체투자 1.46% ▲해외채권 0.27% 등의 순서였다.


국민연금 3Q 누적 수익률 11.3%…적립금 148兆↑

국내주식은 새 정부 정책 기대와 반도체·기술주 중심의 상승세로 인해 50%에 가까운 수익률을 기록했다. 해외주식도 미국 금리 인하 재개 상황에서 AI와 기술주가 두드러진 강세를 보이며 두 자릿수 수익률을 냈다.

국내채권은 상반기 두 차례 기준금리를 인하한 후 경기회복 흐름 속 등락을 보이며 2.51%를 기록했다. 해외채권은 경기 둔화 우려로 금리가 하락하면서 채권 가치가 상승했음에도 가장 낮은 0.27% 수익률을 보였다.


대체투자자산 수익률도 1.46%에 그쳤다. 주로 이자·배당수익과 환율 변동에 따른 외화환산손익이 반영된 결과로, 공정가치 평가는 이번 성과에 포함되지 않았다.


국민연금 3Q 누적 수익률 11.3%…적립금 148兆↑ 원본보기 아이콘




이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

