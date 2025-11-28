본문 바로가기
영남

일하는 도시에서 머무는 도시로… 울산시, 울산산단 복합문화센터 개관식

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.28 09:03

61억원 투입… 문화교실, 운동시설 등 구비

산업단지 근로자 여가·복지환경 향상 기대

속도와 경쟁의 상징이던 산업단지가 따뜻한 변신을 시작했다.


울산온산국가산업단지에 근로자들을 위한 편의시설이 마련된다.

울산시는 28일 오후 3시 울주군 온산읍 울산산업단지 복합문화센터에서 '울산산업단지 복합문화센터 개관식'을 개최한다고 전했다.


울산산업단지 복합문화센터는 울산에서 산업단지 내 근로자를 위해 마련된 복합문화 시설로는 첫 사례다.


이날 개관식에는 김두겸 울산시장, 이순걸 울주군수 등 150여명이 참석해 경과보고, 기념사, 테이프 커팅, 시설 관람 순으로 진행될 예정이다.

이날 문을 여는 복합문화센터는 온산읍 화학3길에 부지면적 9707㎡, 연면적 1271㎡에 지상 4층 규모로 건립됐다.


근로자들의 여가와 편의를 위해 휴게실, 세미나실, 문화교실, 운동시설 등을 구비해 퇴근 후 멀리 이동하지 않고도 여가 생활을 즐길 수 있도록 조성됐다.


센터 건립은 지난 2022년 산업통상자원부 공모사업에 선정됨에 따라 추진됐다.


국비 26억원 포함해 총사업비 61억원이 투입됐으며, 지난 2023년 12월 공사에 들어가 2024년 12월 준공됐다. 이후 인테리어·집기 구입 과정 등을 거쳐 이날 최종 개관하게 됐다.


울산시는 이번 센터 개관을 통해 산업단지 근로자들의 복지 증진은 물론, 산업 현장의 활력을 되찾는 데 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.


김두겸 시장은 "울산이 대한민국 대표 산업도시임에도 불구하고, 정작 근로자를 위한 편의시설은 불모지나 다름없었다"라며 "이번 복합문화센터 개소를 시작으로 근로자들을 위한 편의시설을 계속 확충해 나가겠다"라고 말했다.

울산시청.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
