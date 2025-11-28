이준석, 장경태 모임 동석설에 "조직적 음해…법적 조치"

"가짜뉴스…허위사실 유포 법적 조치"

이준석 개혁신당 대표가 장경태 더불어민주당 의원의 '성추행 의혹'과 관련해 자신이 사건 현장에 있었다는 내용의 허위사실이 돌고 있다며 법적 대응을 예고했다.

이준석 개혁신당 대표가 지난 8월5일 국회에서 아시아경제 AK라디오에 출연해 인터뷰하고 있다. AD 원본보기 아이콘

27일 이 대표는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "장경태 의원 성추행 현장에 제가 있었다는 허위사실을 특정 세력이 광범위하게 유포하고 있는 것 같다"고 적었다. 이어 "이처럼 의도적이고 조직적 음해를 그냥 두고 보지 않고 법적조치를 하겠다"고 밝혔다.

서울경찰청에 따르면 장경태 의원은 지난 25일 국회 여성 비서관을 추행한 혐의로 고소당했다. 여성 비서관은 국회 국정감사 기간이었던 지난해 10월23일 영등포구 여의도의 한 식당에서 모임을 하던 중 장 의원에게 추행당했다고 주장한 것으로 전해졌다. 서울경찰청은 26일 사건을 넘겨받아 여성청소년범죄수사계에 사건을 배당하고 수사에 나섰다. 고소 사실이 알려지자 정청래 민주당 대표는 조승래 사무총장과 당 윤리감찰단에 진상 조사를 지시했다.

이와 관련해 장경태 의원은 기자들과 만나 "사실이 아니다"라며 "당시 비서관들과 회식 중 잠시 다른 자리로 갔다가 밖에 나와 있는데 (A씨의) 남자 친구라는 사람이 행패를 부려 자리를 떠났다"고 해명했다. 이어 "다음 날 A씨의 의원실에서 자체 조사를 하고 정리가 된 것으로 알고 있으며 그 이상 아는 건 없다"면서 "허위 무고, 음해에 대해 법적 조치 등 강력 대응하겠다"고 강조했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



