한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배[부동산AtoZ]

최대열기자

입력2025.11.28 06:00

국토부, 상반기 외국인 토지·주택 보유 통계
장기체류 미국인 유주택 비중 27%…中 7%
주택수는 中＞美, 토지면적은 美＞中

우리나라에 오래 지내는 미국인 4명 가운데 1명 이상은 주택을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 중국인 가운데 주택을 보유한 비중과 비교하면 4배 가까이 많은 수준이다.


국토교통부가 28일 발표한 올해 6월 말 기준 외국인 토지·주택 보유통계를 보면, 국내에 장기체류하는 미국인은 7만4044명이며 이 가운데 2만11명이 주택을 가진 것으로 집계됐다. 비중으로는 27.0%다. 중국인의 경우 장기체류하는 이는 86만711명, 이 중 주택을 소유한 이가 6만2087명으로 7.2% 수준이다.

국적별로는 중국인 보유 주택이 5만8896가구로 가장 많고 미국인 보유 주택은 2만2455가구로 뒤를 이었다. 국적별 외국인 수와 주택 수가 차이가 나는 건 한 명이 여러 채를 갖고 있거나 반대로 한 집을 여러 명이 지분을 나눠갖고 있는 경우가 있기 때문이다. 일부라도 지분을 갖고 있으면 한 채를 가진 것으로 집계했다.

서울 남산에서 바라본 아파트. 연합뉴스

서울 남산에서 바라본 아파트. 연합뉴스

미국·중국에 이어 캐나다인 5310명이 6433가구를, 대만인 3070명이 3392가구를 보유한 것으로 나타났다. 장기체류 외국인을 감안하면 캐나다인은 24.1%가, 대만인은 17.7%가 국내에 주택을 소유하고 있다. 전체로 보면 외국인 10만2477명이 총 10만4065가구를 갖고 있는 것으로 파악됐다.


지난해 연말과 비교하면 3.8% 늘었다. 우리나라에 있는 전체 주택 수(1965만가구)의 0.53% 수준이다. 권역별로는 수도권 비중이 72.5%로 상당 부분을 차지했다. 경기가 39.2%, 서울이 23.2%, 인천이 10.1% 순으로 많았다. 지방에서는 충남이 6.2%로 가장 많았다.


과거에 비해 외국인 보유 주택 수 증가율은 다소 둔화했다. 앞서 2023년 6월 말 기준 반기 증가율이 4.4%, 같은 해 연말 4.8% 수준이었다. 이듬해 6월 말 3.9%, 12월 말 5.4% 정도였는데 올 상반기에 이보다 증가율이 더 떨어진 것이다. 국토부는 "올해 8월 수도권 일부 지역을 외국인 토지거래허가구역으로 지정한 점을 고려하면 올해 연말까지 증가율은 더 감소할 것"이라고 설명했다.

지난 6일 경기도 수원시 아주대학교에서 열린 '아주 인터내셔널 데이' 행사에서 전통의상을 입은 외국인 유학생들이 함께 모여 사진을 찍으며 즐거워하고 있다. 연합뉴스

지난 6일 경기도 수원시 아주대학교에서 열린 '아주 인터내셔널 데이' 행사에서 전통의상을 입은 외국인 유학생들이 함께 모여 사진을 찍으며 즐거워하고 있다. 연합뉴스

외국인 보유 토지는 2억6829만9000㎡로 전체 국토면적의 0.27% 수준으로 집계됐다. 지난해 연말보다 0.1% 늘었다. 공시지가로는 33조9976억원으로 같은 기간 1.5% 상승했다. 국적·면적별로는 미국인이 1억4300만8000㎡로 전체 외국인 보유 토지의 53.3%를 갖고 있다. 중국인이 2150만5000㎡로 8.0%, 유럽인이 1893만2000㎡로 7.1% 수준이다.

용도별로 보면 임야·농지 등 기타용지가 67.7%로 상당 부분을 차지했다. 공장용지가 22.0%, 레저용지가 4.4%, 주거용지가 4.3% 정도다. 주체별로는 외국 국적 교포가 55.4%로 절반 이상을 차지했다. 외국 법인이 33.6%, 순수외국인이 10.7%, 정부·단체가 0.2%로 뒤를 이었다.


최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
