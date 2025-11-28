'꿈의 무대' 도전 최승빈, 이번엔 2차 예선이다

PGA 투어 Q스쿨 1차 예선 통과

다음달 2일부터 나흘간 2차 예선

생애 첫 Q스쿨 파이널 도전

최승빈이 미국프로골프(PGA) 투어 2차 관문에 나선다.

다음달 2일(현지시간)부터 나흘간 미국 앨라배마 RTJ 골프 트레일 하이랜드 오크에서 열리는 퀄리파잉(Q)스쿨 2차 예선에 출전한다. 최승빈은 지난달 10일 미국 애리조나에서 열린 PGA 투어 Q스쿨 1차 예선에서 공동 16위를 기록하며 2차전에 진출했다.

최승빈이 바로 2022년 한국프로골프(KPGA) 투어에 데뷔한 영건이다. 2023년 6월 제66회 KPGA선수권에서 생애 첫 우승을 거뒀고, 지난달 더채리티클래식에서 통산 2승째를 수확했다. 올해 제네시스 포인트(3950점)와 상금랭킹 7위(5억1550만원)를 차지했다.

그는 2022년부터 4년 연속 PGA 투어 Q스쿨에 도전하고 있다. '꿈의 무대'에 입성하기 위해서다. 2차 예선까지 진출하고 있지만 아직 최종전까지는 나서지 못했다. 최종전에서 5위 안에 진입하면 내년 PGA 투어 시드를 받는다.

최승빈은 "PGA 투어 Q스쿨 1차 예선을 통과한 뒤 경기 감각을 끌어올리는 데 집중해왔다"며 "중요한 무대라 부담감도 있지만 기대도 크다"고 말했다. 이어 "올해 좋은 흐름을 유지하고 있다. 마지막까지 제 방식대로 플레이하겠다"고 포부를 밝혔다.





