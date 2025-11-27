본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

네오위즈 '산나비 외전: 귀신 씌인 날' 글로벌 정식 출시

노경조기자

입력2025.11.27 13:17

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

본편 보유 시 무료 이용 가능

네오위즈는 원더포션이 개발한 '산나비 외전: 귀신 씌인 날'을 글로벌 정식 출시했다고 27일 밝혔다.


네오위즈 '산나비 외전: 귀신 씌인 날'. 네오위즈 제공

네오위즈 '산나비 외전: 귀신 씌인 날'. 네오위즈 제공

AD
원본보기 아이콘


'산나비 외전: 귀신 씌인 날'은 본편 '산나비'의 프리퀄(시간상 앞선 이야기)로 '신호의 기원'을 주제로 한다. 주인공 '송 소령'이 '준장'을 처음 마주했던 과거로 돌아가 임무를 수행하며 생존을 위해 고군분투하는 과정을 담았다.

2D 액션 플랫포머 게임으로 이용자는 점프와 공중 샷건을 이용해 전투를 연속적으로 이어갈 수 있다. 샷건 발사 반동을 활용한 빠른 도약과 방향 전환 등 다양한 스킬을 조합해 자신만의 공중 액션 전투가 가능하다. 약 2시간 분량의 시나리오를 비롯해 7개의 일반 스테이지, 두 종류의 보스 등으로 구성됐다.


가격은 무료이며, 본편을 보유하고 있다면 누구나 스팀에서 플레이할 수 있다. 한국어와 영어, 일본어, 스페인어(유럽·남미) 등 총 11개 언어를 지원한다. 외전 출시 기념으로 본편은 35% 할인된 가격에 이용할 수 있다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소심서 무죄 "이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

15분 누워만 있으면 샤워 끝…드디어 출시된 '인간 세탁기' 가격은 집 한채 값

"아무것도 못해" "제발 살아있기를"…최악 아파트 화재에 홍콩 시민들 망연자실

난방비 아끼려 뽁뽁이 붙였는데…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고

뛰는 아이 말렸다고 다이소 직원 무릎 꿇린 엄마

응떡 먹고 어뮤즈 바른다…MZ 취향저격 '힙한 편의점' 이마트24

업비트, 540억 규모 가상자산 해킹 발생…"전액 보상"

새로운 이슈 보기