오세훈, 與 부동산 공세 작심 반박…계엄 사과엔 "진심 닿을 때까지"

오세훈 서울시장은 최근 더불어민주당이 서울시 부동산 정책에 대한 공세 수위를 높이는 것에 대해 27일 "어처구니없는 주장을 공개적으로 하는 게 민주당과 서울시장 출마하겠단 분들"이라며 작심 비판했다. 내년 지방선거를 앞두고 여야 신경전이 더욱 과열되는 분위기다.

오 시장은 이날 오전 국회 의원회관에서 열린 국민의힘 서울시당 주거사다리정상화특별위원회 정책토론회에 참석해 "최근 서울시의 주택공급을 둘러싼 논쟁이 더 뜨거워지고 있다"며 "지금 보면 정치적인 주장만 난무한다. 불명확하고 무책임한, 때로는 사실관계를 왜곡하는 주장도 서슴지 않고 나오고 있다"고 강조했다.

오 시장은 민주당이 오세훈 표 '재개발·재건축 신속통합기획(신통기획)'을 겨냥해 주택 공급 발목을 잡고 있다고 주장한 것을 두고 강하게 반박했다. 오 시장은 "서울시는 (민주당 시정 10년간) 문제를 바로잡기 위해 이른바 신통기획을 시작했다. 이를 통해 정비구역 지정까지 5년 걸리던 것을 2년6개월로 줄였고 4년 만에 22만1000호를 지정했다"며 "정말 뼈를 깎는 노력이었다"고 강조했다.

그러면서 "최근 일부 언론과 정치권에서 신통기획 대상지 224곳 중 착공이 2곳뿐이다'라는 왜곡된 주장을 반복한다"며 "사실관계를 비틀고 정비사업의 절차를 무시한 억지"라고 덧붙였다. 민주당이 서울시 정비구역 지정 권한을 자치구로 이양해야 한다고 주장하는 것에 대해서도 "현행법상 대부분의 정비사업 인허가 권한은 이미 자치구에 있다"고 반박했다.

오세훈 서울시장이 27일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 국민의힘 서울시당 주거사다리정상화특별위원회 정책토론회에서 발언하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

오 시장은 이날 국민의힘 지방선거기획단이 내년 지방선거 경선 룰을 당심 70%·민심 30%로 바꾸려고 하는 것을 두고도 반대 입장을 밝혔다.

오 시장은 "평소에는 핵심 지지층을 단단하게 뭉치는 축소지향의 길을 가다가도 선거가 6개월, 1년 전으로 다가오면 확장지향의 길을 펼쳐야 한다'며 "그런데 최근 벌어지고 있는 상황을 보면 오히려 축소지향의 길을 가고 있는 것 아닌가 생각된다"고 말했다.

이어 "오늘 제가 이 자리에 오면서 마침 서울 지역 당협위원장들이 '그런 논의를 신중하게 해달라'는 사실상 반대하는 성명문을 내서 보고 왔다"며 "서울 지역 당협위원장들의 우려를 불식시키는 길로 나아갈 수 있게 진심으로 신중하게 해야 할 시기"라고 덧붙였다.

앞서 서울시 소속 당협위원장(조은희·박정훈·고동진·김재섭·장진영·김영주·강성만·호준석·박용찬·오신환·현경병·김경진·이종철·김원필·구상찬·최재형·홍인정·송주범·함운경·이혜훈·이재영·김근식)은 이날 입장문을 내고 "내년 지방선거가 우리 당에 불리한 구도로 예상되는 상황에서 민심 반영 비율을 축소하는 결정이 본선 경쟁력에 어떤 영향을 미칠지에 대한 면밀한 분석이 선행돼야 한다"고 지적했다.

오 시장은 12·3 비상계엄 선포 1주년을 앞두고 당내에서 사과 목소리가 나오는 것에는 "원래 사과라고 하는 것은 사과받는 분들이 진심을 느낄 때 사과로서 의미가 있는 것 아닌가"라며 "무슨 사과를 몇번씩 하느냐는 반론이 있는 것으로 아는데 5번 하면 어떻고, 6번 하면 어떤가. 국민의힘의 진심이 닿을 때까지 사과와 반성이 있어야 한다"고 말했다.





