삼성물산, 임원 승진 인사 단행…부사장·상무 31명

이지은기자

입력2025.11.27 09:53

삼성물산이 부사장 10명, 상무 21명을 승진시키는 2026년 정기 임원인사를 실시했다고 27일 밝혔다.

삼성물산은 "대외 불확실성 속에서도 안정적인 사업 운영으로 비즈니스 경쟁력을 강화하고 현장 일선에서 성과를 창출한 차세대 리더군을 적극 발탁했다"며 "세대교체를 통한 조직의 지속 성장 기반을 마련했다"고 설명했다.


삼성물산은 조만간 조직개편과 보직 인사를 확정해 발표할 예정이다.

다음은 삼성물산 승진자 명단


[건설부문]

◇ 부사장

▲ 김종훈 ▲ 이주용 ▲ 진창국 ▲ 표원석 ▲ 정호진


◇ 상무

▲ 김영진 ▲ 김은정 ▲ 박근 ▲ 이수왕 ▲ 임종묵 ▲ 조영훈

▲ 최헌정 ▲ 한만근

[상사부문]

◇ 부사장

▲ 강병오 ▲ 강태규 ▲ 조용남 ▲ 최경근


◇ 상무

▲ 김민석 ▲ 김정완 ▲ 윤현태 ▲ 이정수 ▲ 조명희 ▲ 최윤영


[패션부문]

◇ 부사장

▲ 김동운


◇ 상무

▲ 박기성 ▲ 이종학 ▲ 이주영 ▲ 임대빈


[리조트부문]

◇ 상무

▲ 임채홍 ▲ 전신우 ▲ 최용





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

