[포토] 국회 법사위 출석한 구윤철 부총리

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 26일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>