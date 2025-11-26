본문 바로가기
자원봉사 감동의 1년… 영양군, '제13회 자원봉사대축제' 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.26 14:42

자원봉사 유공자 격려, 화합의 장 마련

나눔은 가장 확실한 행복이다!


경북 영양군종합자원봉사센터(센터장 김길동)는 26일 영양군민회관에서 자원봉사자 200여명이 참석한 가운데 '제13회 영양군 자원봉사 대축제'를 개최했다.

영양군 자원봉사 대축제. 영양군 제공

영양군 자원봉사 대축제. 영양군 제공

이번 행사는 한 해 동안 봉사활동을 통해 지역사회 발전에 기여한 자원봉사자들에게 감사의 마음을 전하고, 서로 소통하며 화합을 다지는 자리로 마련됐다.

1부에서는 군수 표창을 포함한 총 8개 부문에서 10명의 자원봉사자가 수상했고, 이어 진행된 2부에서는 축하공연과 경품추첨 등 다채로운 프로그램이 펼쳐져 참석자들의 큰 호응을 얻었다.


김길동 영양군종합자원봉사센터장은 "오늘 행사가 자원봉사자에게 자긍심을 갖는 계기가 되기를 바라며, 앞으로 자원봉사가 더욱 확산할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


오도창 군수는 "지역사회를 위해 묵묵히 헌신하신 모든 자원봉사자 여러분께 깊은 감사를 드린다"며 "앞으로도 자원봉사 활성화를 위한 지원을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
