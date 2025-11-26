본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

국방·외교

국방부, 계엄버스 탑승차 첫 징계…육군 법무실장 '근신'

유제훈기자

입력2025.11.26 10:44

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국방부가 12·3 비상계엄 당시 이른바 '계엄 버스'에 탑승한 군 간부에게 첫 징계 처분을 했다.

윤석열 대통령이 3일 밤 비상계엄을 선포한 가운데 4일 새벽 계엄군이 국회 본청 진입을 시도하고 있다. 김현민 기자

윤석열 대통령이 3일 밤 비상계엄을 선포한 가운데 4일 새벽 계엄군이 국회 본청 진입을 시도하고 있다. 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

26일 국방부에 따르면 12·3 당시 계룡대 육군본부에서 서울행 버스에 탑승했던 김상환 육군 법무실장(준장)이 최근 근신 처분을 받았다. 근신은 경징계(감봉·근신·견책) 중에서도 두 번째로 수위가 낮은 것이다.


앞서 12·3 직후인 지난해 12월 4일 오전 3시경 박안수 전 계엄사령관의 지시로 육군본부 참모 34명이 버스에 탑승해 서울로 출발한 바 있다. 이들은 출발 30분 만에 복귀했다. 국방부는 감사관실 주도로 이와 관련한 사실관계를 확인한 바 있다.

현재까지 34명 중 김 실장 외엔 별도 징계 절차를 밟은 인원은 없는 것으로 전해진다. 김 실장의 경우 전역을 앞두고 있어 선제 조치에 나선 것으로 보인다. 국방부 관계자는 "김 실장의 경우 오는 30일 전역을 앞두고 명예전역을 신청해 별도의 징계처분을 내린 것"이라고 전했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

월급에서 그렇게 빼가더니 연금 고작 66만원…한국인들, 은퇴해도 못 쉰다 월급에서 그렇게 빼가더니 연금 고작 66만원…한국... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

1만2000년만의 화산 폭발에 항공편 무더기 취소…"연기 14㎞까지 치솟아"

망원~잠실 27㎞ 달리기냐 한강버스냐…3분 먼저 도착한 주인공은?

"떡 6개 떡볶이 4000원, 카드는 안돼" 광장시장 또 논란

아이폰17 인기에…"애플, 14년 만에 삼성 제칠 듯"

"먹고 살려면 어쩔 수가 없다, 73세까지 일해야" 이런 노인 700만 시대

형기만 채우면 재벌 된다…대장동 수천억, 왜 환수 어렵나

새로운 이슈 보기