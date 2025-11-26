본문 바로가기
[포토] 이재명 대통령 환영 나온 정청래 대표

윤동주기자

입력2025.11.26 09:06

[포토] 이재명 대통령 환영 나온 정청래 대표
주요 20개국(G20) 정상회의 참석과 아프리카·중동 4개국 순방을 마친 이재명 대통령이 26일 경기도 성남 서울공항에 도착, 환영인사 나온 정청래 더불어민주당 대표와 인사를 나눈후 차량이 오르고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

