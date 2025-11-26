본문 바로가기
"이해진 직접 나선다"…네이버-두나무 '스테이블 코인 동맹' 탄생할까

이명환기자

입력2025.11.26 10:13

오늘 양사 이사회…이해진 의장 발표
합병안·비율 결정 후 오후 공시 예정
27일 공동 기자회견 전망

네이버파이낸셜과 두나무의 합병이 초읽기에 들어갔다. 국내 1위 온라인 간편결제 서비스를 보유한 네이버파이낸셜과 국내 최대 가상자산 거래소 '업비트'를 운영하는 두나무가 합병하게 된다면 원화 스테이블 코인 등 신흥 금융 생태계 주도권 확보에 나설 것으로 보인다.


26일 IT업계에 따르면 네이버파이낸셜과 두나무는 이날 모처에서 각각 이사회를 열고 양사의 합병안과 합병 비율 등을 논의할 예정이다. 네이버파이낸셜의 모회사인 네이버 역시 같은 날 이사회를 열고 합병안을 논의할 예정이다. 이날 각사의 이사회에서는 양사 간 포괄적 주식 교환 비율이 심의될 것으로 전망된다.

이해진 네이버 창업자 겸 이사회 의장. 네이버 제공

이해진 네이버 창업자 겸 이사회 의장. 네이버 제공

네이버( NAVER ) 창업자인 이해진 이사회 의장은 이사회에 직접 참석해 두나무와 합병 계획안을 설명할 것으로 예상된다. 업계는 포괄적 주식 교환 방식을 통한 네이버파이낸셜과 두나무 간 합병안이 무난하게 이사회를 거쳐 확정될 것으로 보고 있다. 이날 각사의 이사회에서 의결된 내용은 오후 중 공시를 통해 공개될 예정이다.


업계에서는 양사의 기업 규모를 고려했을 때 네이버파이낸셜과 두나무의 주식 합병 교환 비율이 1대 3이 유력할 것으로 보고 있다. 다만 정확한 비율과 구체적인 합병 절차는 이사회에서 결정될 예정이다. 합병이 진행되려면 이사회 결의 후 주주총회 특별결의가 이뤄져야 한다. 특별결의를 위해서는 출석 주주의 3분의 2 이상, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 동의가 필요하다.


합병 완료 후 네이버파이낸셜의 지배구조도 바뀐다. 네이버파이낸셜의 최대 주주는 송치형 두나무 회장으로 올라서고, 네이버는 2대 주주가 되는 구조가 유력하다.

합병안 의결 다음 날인 27일에는 양사가 공동으로 합병안을 발표할 것으로 전해졌다. 이 자리에서는 이 의장과 송치형 두나무 회장이 참석해 질의응답을 진행할 것으로 전망된다. 외부에 모습을 잘 드러내지 않아 '은둔형 기업인'으로 불리는 두 경영자가 직접 등판할 만큼 양사가 이번 합병을 주요 안건으로 보고 있는 것으로 해석된다. 이 의장과 송 회장은 서울대 컴퓨터공학과 동문이기도 하다. 최수연 네이버 대표와 오경석 두나무 대표, 박상진 네이버파이낸셜 대표 등 양사 최고경영진들도 이 자리에 함께할 것으로 알려졌다.


송치형 두나무 회장.

송치형 두나무 회장.

양사는 이번 합병을 통해 원화 스테이블코인 등 새 먹거리 확보에 나설 것으로 보인다. 네이버와 네이버페이가 갖춘 커머스와 간편결제 생태계에 두나무의 강점인 가상자산 거래가 더해지는 형태다. 두 회사가 원화 스테이블코인을 함께 발행한 뒤 네이버페이를 통해 결제하는 식이다. 원화 스테이블 코인 시장을 선점하려는 양사가 합병하면 간편결제와 가상자산, 디지털 지갑 등 인프라를 모두 담은 통합 플랫폼을 구축해 단숨에 시장 주도권을 확보할 수 있다. 네이버의 입장에서도 주요 사업 영역인 검색과 쇼핑에 이어 가상자산 기반으로 사업을 넓힐 기회가 될 것으로 보인다.


다만 양사의 합병 과정에서 진행되는 규제 당국의 심사가 변수가 될 전망이다. 두 사업자가 국내 온라인 간편결제와 가상자산 거래소 1위 업체들인 만큼, 양사 결합이 시장 독과점 논란을 불러일으킬 수 있어서다. 이에 양사의 결합이 시장 경쟁을 제한하는지를 공정거래위원회가 면밀히 들여다볼 것으로 보인다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
