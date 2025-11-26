내년 수도권 공공분양 2.9만 가구…신도시 알짜 땅 찾아 '판교급' 주택공급[부동산AtoZ]

국토부, '2026년 수도권 공공택지 공공분양 공급계획' 발표

수도권 5년 평균 물량 2.3배…'공공택지 재구조화' 제도 추진중

신도시 우수입지 유보지를 주택으로 용도전환…4100가구 확보

내년 수도권 공공택지에서 판교신도시와 맞먹는 2만9000가구 규모 공공분양 물량이 쏟아진다. 정부는 주택 공급 속도를 높이고 가용 물량을 최대한 확보하기 위해 그동안 아껴뒀던 알짜 비주택 용지를 주택 용지로 변경하는 '용도 전환' 카드까지 꺼내 들었다.

국토교통부와 한국토지주택공사(LH)·서울주택도시공사(SH)·경기주택도시공사(GH)·인천도시공사(iH) 등 4개 공공기관은 26일 이 같은 내용을 담은 '2026년 수도권 공공택지 공공분양 공급계획'을 발표했다.

이번 공급 규모는 지난 '9.7 주택공급 확대방안'에서 제시했던 목표치인 2만7000가구보다 2000가구 늘어난 수준이다. 이는 최근 5년간 수도권 연평균 분양 물량인 1만2000가구의 약 2.3배에 달하며, 올해 분양 물량인 2만2000가구와 비교해도 32.2% 증가한 수치다.

지역별로는 경기 2만3800가구, 인천 3600가구, 서울 1300가구가 공급된다. 지구별로 보면 3기 신도시에서 7500가구, 2기 신도시에서 7900가구, 기타 중소택지에서 1만3200가구가 분양될 예정이다.

정부가 내년 분양하는 3기 신도시 물량. 서울 접근성과 GTX 역세권 등 입지 경쟁력을 갖춘 고양창릉·인천계양 등 주요 단지가 2026년부터 순차 공급된다. 국토교통부 원본보기 아이콘

3기 신도시에서는 고양창릉(3881가구)이 최대 물량이고, 남양주왕숙(1868가구), 인천계양(1290가구) 등이 뒤를 잇는다. 2기 신도시에서는 평택고덕(5134가구)이 가장 많고, 광교(600가구), 화성동탄2(473가구) 등이 공급된다. 서울에서는 고덕강일(1305가구)이 유일하다. 국토부는 이들 지역이 GTX와 광역도로망 등 교통 인프라가 우수해 실수요자의 선호도가 높을 것으로 내다봤다.

국토부는 내년 공급 물량에 대해 "대부분 정주 여건이 우수하고, 수도권광역급행철도(GTX), 광역도로망 등 교통 인프라 접근성이 뛰어나다"며 "직주근접 실현이 가능한 입지가 많아 실수요자의 선호도가 높을 것으로 예상된다"고 했다.

비주택용지 용도전환 첫 착수…법제화로 공급 속도전

유보지·상업용지를 주택용지로 바꿔 공공주택을 짓는 사례들. LH는 남양주왕숙·파주운정3·수원당수 등 주요 입지에서 비주택용지를 주거용으로 전환해 총 4100가구를 공급하겠다는 계획을 국토교통부에 제출했다. 국토교통부 원본보기 아이콘

정부는 이날 '공공택지 재구조화' 제도의 첫 물량도 공개했다. 9·7대책에서 예고한 비주택용지 용도전환 정례화의 후속조치다.

LH는 우선 추진물량 1만5000가구의 28%인 4100가구 규모의 용도전환 계획을 국토부에 제출했다. 대상지는 ▲3기 신도시 남양주왕숙(455가구) ▲2기 신도시 파주운정3(3200가구) ▲중소택지 수원당수(490가구) 3곳이다.

파주운정3은 27만4000㎡ 규모의 유보지를 주택용지로 전환한다. 기존 도심에 연접해 교통·상업 인프라가 갖춰진 입지다. 수원당수는 단독주택용지를 공동주택용지로 바꾼다. 신분당선 연장선 신설역 인근으로, 내년 중 착공에 들어갈 예정이다. 남양주왕숙은 1만8000㎡ 유보지를 전환한다. GTX-B 경춘선 신설역과 수변공원이 인접해 있다.

그동안 비주택용지 용도전환은 사안별로 비정기적으로 이뤄졌다. 정부는 이번에 공공주택특별법 개정을 통해 대상지 선정·심의 절차를 법제화하고, 체계적으로 물량을 발굴해 신속하게 전환할 수 있는 기반을 마련할 계획이다. 해당 법안은 지난 14일 국회 국토교통위원회 소속 박용갑 더불어민주당 의원이 대표 발의했다.

김배성 국토부 공공주택추진단장은 "도심 유휴부지를 찾아내는 것도 중요하지만, 이미 기반시설이 갖춰진 3기 신도시처럼 입지가 좋은 곳에서 과도하게 계획된 자족시설 용지를 주택용지로 바꾸면 길어야 2년 안에 착공할 수 있다"며 "별도 법을 만들어서라도 빠른 공급을 추진하는 이유가 여기에 있다"고 말했다.

수도권 공공택지 공공분양의 월별·지역별 공급 일정. 고양창릉·인천계양 등 3기 신도시와 중소택지가 내년 3월부터 순차적으로 분양된다. 국토교통부 원본보기 아이콘

"착공 중심 관리체제 성과 가시화"

올해 남은 기간에도 이번 달 남양주왕숙(881가구), 군포대야미(1003가구)를 포함해 총 5100가구가 수도권에서 추가로 분양된다. 입주자 모집 공고 등 자세한 사항은 4개 공공기관별 누리집에서 확인할 수 있다.

김규철 국토부 주택토지실장은 "9·7대책을 통해 착공 중심 관리체제로 전환한 성과가 가시화되고 있으며, 앞으로도 공공주택 물량이 꾸준히 증가할 것"이라며 "국민이 선호하는 입지에 양질의 공공주택을 신속히 공급해 실수요자의 내 집 마련 기회가 지속 확대될 수 있도록 주요 공공기관들과 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.





