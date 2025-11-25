정부, 故 이순재 배우에게 금관문화훈장 추서

정부가 25일 별세한 고(故) 이순재 배우(향년 91세)에게 '금관문화훈장(1등급)'을 추서했다.

문화훈장은 문화예술 발전과 국민 문화 향유에 기여한 공적이 뚜렷한 자에게 수여하는 훈장이다.

배우 이순재의 빈소가 25일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 마련됐다.

정부는 고인이 1956년 연극 '지평선 넘어'로 데뷔해 반세기가 넘는 동안 다양한 분야에서 최고참 현역 배우로 활동했다며 추서 이유를 밝혔다. 아울러140편이 넘는 작품활동으로 드라마를 넘어 연극, 예능, 시트콤 등 다양한 분야에서 연기에 대한 진정성과 인간적인 모습으로 전 연령층에 많은 사랑을 받았으며 후학 양성과 의정 활동 등을 통해 예술계를 넘어 사회적 책임을 실천한 문화예술인이라고 덧붙였다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 25일 정부를 대표해 유족에게 훈장을 전달했다.





박병희 기자



