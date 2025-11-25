본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

정부, 故 이순재 배우에게 금관문화훈장 추서

박병희기자

입력2025.11.25 19:30

시계아이콘00분 19초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정부가 25일 별세한 고(故) 이순재 배우(향년 91세)에게 '금관문화훈장(1등급)'을 추서했다.


문화훈장은 문화예술 발전과 국민 문화 향유에 기여한 공적이 뚜렷한 자에게 수여하는 훈장이다.

배우 이순재의 빈소가 25일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 마련됐다. [사진 제공= 연합뉴스]

배우 이순재의 빈소가 25일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 마련됐다. [사진 제공= 연합뉴스]

AD
원본보기 아이콘

정부는 고인이 1956년 연극 '지평선 넘어'로 데뷔해 반세기가 넘는 동안 다양한 분야에서 최고참 현역 배우로 활동했다며 추서 이유를 밝혔다. 아울러140편이 넘는 작품활동으로 드라마를 넘어 연극, 예능, 시트콤 등 다양한 분야에서 연기에 대한 진정성과 인간적인 모습으로 전 연령층에 많은 사랑을 받았으며 후학 양성과 의정 활동 등을 통해 예술계를 넘어 사회적 책임을 실천한 문화예술인이라고 덧붙였다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 25일 정부를 대표해 유족에게 훈장을 전달했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"백신 맞았는데 독감이라뇨" 환자 14배 급증, 이유 있었다…'K 변이' 점유율 97% "백신 맞았는데 독감이라뇨" 환자 14배 급증, 이유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"디올? 구찌? 다 있어"베트남 패키지 관광 필수코스엔…

스타벅스 한정판 또 터졌다… 미니 텀블러 키링 리셀가 '폭발'

'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료

욕설·모욕 민원은 '무시가 답'…경찰, 하루 20건 즉시 종결

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

'꽃할배' 이순재가 남긴 한국형 아버지상권위보다 책임이 앞섰다

SK, 하이닉스 타고 '하이' 찍었다

새로운 이슈 보기