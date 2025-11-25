본문 바로가기
정성홍 전 전교조 지부장 '광주교육감 도전' 선언

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.25 14:05

정성홍 전 전국교직원노동조합 광주지부장이 내년 광주시교육감 선거 출마를 공식화했다. 그는 "광주교육이 제자리로 돌아가야 한다"며 현 교육행정의 문제를 정면으로 겨냥했다.

정성홍 전 전교조 광주지부장이 25일 광주시교육청에서 교육감 선거 출마를 선언하며 지지자들과 함께 기자회견을 열고 있다.

정성홍 전 전교조 광주지부장이 25일 광주시교육청에서 교육감 선거 출마를 선언하며 지지자들과 함께 기자회견을 열고 있다.

정 전 지부장은 25일 광주시교육청에서 열린 기자회견에서 "지금 광주교육은 아이들을 서열화하고, 가정의 경제력을 시험하며, 교사들에게 불신과 과부하를 요구하고 있다"고 밝혔다. 이어 "'광주교육을 광주답게' 만들기 위한 절박한 마음으로 출마를 결심했다"며 3대 전략과 10대 핵심과제를 발표했다. 그는 나다움을 찾는 행복교육, 학교 구성원이 존중받는 안심교육, 시민과 함께하는 동행교육을 3대 방향으로 제시했다.


10대 과제에는 기초학력 전담제 확대, 학업 중단 학생을 위한 광주형 전환학교 설립, 전국 최고 수준의 급식 실현, 교육 민원 창구 단일화, 적정 수업시수 보장, 비정규직 처우 개선, 광주교육 일자리 1만개 창출, 타운홀 미팅 정례화, 시민참여 기반 아시아 평화학교 설립 등이 포함됐다. 단일화와 관련해선 "시민사회단체가 만드는 룰을 따르겠다"며 반 이정선 단일화에 열린 입장을 유지했다.

정 전 지부장은 현 교육감을 향해 "고교 동창을 감사관으로 임명한 인사 비리 의혹, 비선 실세에 의한 매관매직 의혹까지 휩싸여 있다"며 "아이들 얼굴 보기 부끄러운 지경"이라고 비판했다.


정 전 지부장은 36년간 중등 평교사로 근무했고, 광주교육희망네트워크 공동대표, 5·18민중항쟁기념행사위원회 행사위원 등을 지냈다. 지난 광주교육감 선거에서는 21.86% 득표로 3위를 기록했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
