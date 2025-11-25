'순자산 1조 달성' 삼성액티브운용, K컬처밸류체인액티브로 다음 스텝

글로벌 테마 확장 본격화

국내 최초 글로벌 K컬처 ETF

K컬처를 세계로 전하는 플랫폼 상위 기업 투자

전체 상장지수펀드(ETF) 순자산 1조원을 달성한 삼성액티브자산운용이 2조원을 향한 첫걸음으로 'KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브'를 새롭게 내놓는다.

삼성액티브자산운용은 25일 서울 여의도 TP타워에서 'KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브' ETF의 상장을 기념해 기자간담회를 개최했다.

간담회에서 삼성액티브자산운용은 독자 ETF 브랜드인 'KoAct'를 출시한 지 약 2년 3개월 만에 순자산 1조원 규모로 성장한 성과를 돌아보고, 다음 단계를 위한 방향성으로 글로벌 테마 확장 본격화를 제시했다. 이어 KoAct의 새로운 도약을 위한 첫 상품으로 KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 ETF를 소개했다. 삼성액티브자산운용 하지원 대표, 서범진 ETF솔루션본부장, 김지운 운용2본부장 등이 발언에 나섰다.

KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브는 K콘텐츠, K푸드, K뷰티 등 K컬처 전반에 걸친 핵심 기업들과 K컬처로 인한 글로벌 플랫폼 수혜 기업을 하나의 밸류체인으로 통합해 투자하는 국내 최초의 상품이다.

K콘텐츠, K푸드 등 단편적인 산업군에 투자하는 상품은 존재했지만, K컬처 열풍으로 수혜를 보는 글로벌 플랫폼 기업까지 투자 범위를 확대했다는 점에서 다르다. K컬처가 글로벌 소비의 핵심축으로 성장한 만큼 이를 전 세계로 전파하는 글로벌 플랫폼 기업의 성장까지 함께 담아내는 새로운 밸류체인 ETF가 필요하다는 판단에서다.

KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브는 특정 업종에 편중돼 변동성이 컸던 기존 K콘텐츠 중심 ETF와 달리, 전반적인 K컬처 산업군에 글로벌 플랫폼이라는 두 개의 성장 축을 함께 담아 변동성을 완화하면서도 성장성을 추구할 수 있도록 완성도 있게 설계됐다.

하지원 삼성액티브자산운용 대표는 "KoAct ETF의 순자산 1조원을 돌파는 액티브 ETF가 국내 투자자들에게 투자 매력도를 검증받았다는 의미"라며 "앞으로도 액티브 ETF 시대를 이끌어 갈 수 있는 글로벌 메가 트렌드 혁신 상품을 꾸준히 출시할 계획"이라고 말했다.

김지운 삼성액티브자산운용 운용2본부장은 "KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브는 K컬처 기업 중에서도 핵심기업을 선별한다"며 "글로벌 플랫폼 기업도 수익성 개선이 예상되는 기업 위주로 투자한다"고 말했다. 이어 "트렌드의 변화를 빠르게 캐치할 수 있는 액티브 운용의 강점을 발휘해, 삼성액티브자산운용만의 옥석 가리기의 진수를 보여 드리겠다"고 강조했다.





