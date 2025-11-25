美, 철강관세 인하 EU 요구에 "디지털 규제부터 완화

7월 이후 미-EU 첫 고위급 회동

EU산 철강·알루미늄 최대 50% 부과

미국이 철강과 알루미늄 관세를 낮춰 달라는 유럽연합(EU)의 요구에 디지털 규제를 먼저 완화할 것을 요구했다.

로이터통신 등에 따르면 하워드 러트닉 미 상무장관은 24일(현지시간) 브뤼셀에서 열린 EU 통상 장관들과의 회담 후 기자들에게 "만약 디지털 규제와 관련해 균형 잡힌 접근 방식이 제시되면 철강과·알루미늄 현안을 처리할 수 있다"고 밝혔다.

이번 회담은 지난 7월 EU와 미국의 관세 협상 타결 후 처음 이뤄진 양측 고위급 회동이다. EU는 이번 자리에서 EU산 철강·알루미늄에 최대 50%까지 부과되는 현행 관세의 인하와 함께 와인·파스타 등 기타 EU산 품목에 대한 관세 철폐를 요구할 계획이었다.

미국은 앞서 EU산 수입품 전반에 15% 관세율을 적용하는 방안을 제시하면서 항공기, 복제약, 반도체 제조장비 등 일부 핵심 품목은 관세를 면제해주기로 했다. 그러나 EU 회원국들은 자국의 주력 수출품도 면제 리스트에 추가해 달라고 꾸준히 요구해왔다.

러트닉 장관의 발언은 이런 요구에 대응해 EU 측에 먼저 디지털 부문 규정을 손질할 것을 압박한 것으로 해석된다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



