中, '한중일 정상회의 불발' 공식화…"日 총리 잘못 때문"

다카이치 사나에 일본 총리의 발언으로 중일 관계가 경색된 가운데, 중국은 연내 개최 가능성이 거론됐던 한·중·일 정상회의가 열리지 않을 것임을 공식화했다.

24일 마오닝 중국 외교부 대변인은 브리핑을 열고 중국이 3국 정상회의를 개최하자는 일본의 제의를 거부했다는 보도에 대해 "중·일·한(한·중·일) 3국은 제10차 정상회의 회기에 관한 합의를 전혀 이루지 못했다"고 답했다.

이어 "최근 일본 지도자가 대만 문제에 관해 공공연하게 잘못된 발언을 발표해 협력의 기초와 분위기를 훼손했고, 이로 인해 현재 정상회의를 개최할 조건이 갖춰지지 못하게 됐다"고 덧붙였다.

한·중·일 정상회의는 3국이 돌아가며 의장국을 맡는다. 이번 회의 의장국인 일본은 연내 개최를 추진 중이었으나, 임시국회 일정 등을 고려해 내년 1월 회의를 여는 방안을 물밑 조율해 왔다.

그러나 일본 교도통신은 중국이 최근 외교 경로를 통해 관계국에 "(다카이치) 총리가 적절히 대응하지 않아 정상회의에 응할 수 없다"는 의사를 전달했다고 보도했다.

중국 외교부는 이날도 다카이치 총리의 발언 철회와 일본의 반성을 거듭 촉구했다.

마오 대변인은 "우리는 일본이 최근 '대만 문제에서 입장이 일관된다'고 한 것에 주목했다"면서 "일본이 말하는 '일관된 입장'의 구체적인 내용이 대체 무엇인가. 일본은 완전히 공개적으로 이 일관된 입장을 표명할 수 있는가"라고 반문했다.

그는 "만약 일본이 단지 '입장 불변'이라는 개념만 반복 천명하고 구체적인 내용에 관해서는 상세히 이야기하지 않으면서 행동으로는 끊임없이 선을 넘는다면, 그렇다면 이는 빈말에 불과하고 '하나의 중국'을 허무는 입장인 것"이라고 목소리를 높였다.

그러면서 "중국은 일본이 중국의 엄숙한 요구를 진지하게 대하고 실질적으로 반성·시정해 대(對)중국 약속을 실제 행동에 체현하며 고집부리지 않기를 촉구한다"고 덧붙였다.

중국 외교부는 고이즈미 신지로 일본 방위상이 지난 22∼23일 대만과 가까운 일본 이시가키 섬과 요나구시 섬을 시찰한 뒤 미사일 배치 등 방위 계획을 언급한 것에 대해서도 날 선 반응을 보였다.

마오 대변인은 "일본이 중국 대만 주변 서남 제도에 공격형 무기를 배치하면서 지역 긴장을 의도적으로 조성하고 군사 대립을 조장하고 있다"며 "다카이치 총리의 대만과 관련한 잘못된 발언과 연결 지으면 극도로 위험하다"고 했다.

나아가 "중국은 일본 군국주의가 되살아나는 것을 절대 허락하지 않을 것이다. 중국은 국가 영토 주권을 수호할 결심과 능력이 있다"고 강조했다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>