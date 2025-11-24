본문 바로가기
베트남서 한국인 시신 든 가방 발견…"영사조력 예정"

유제훈기자

입력2025.11.24 14:35

베트남 호찌민의 한 주택가에서 한국인 남성의 시신이 든 가방이 발견돼 현지 경찰이 수사에 나섰다. 외교부는 현지 공안과 이번 사건에 대해 소통을 이어나가는 한편, 필요한 영사 조력을 제공키로 했다.


24일(현지 시각) 베트남 청년보 및 주호찌민한국총영사관 등에 따르면 베트남 경찰은 전날 오후 호찌민의 한 주택가에서 남성의 시신이 들어있는 파란 가방을 발견했다. 베트남 경찰은 해당 가방에서 악취가 난다는 인근 주민들의 신고를 받고 현장에 출동, 시신을 수습했다.

가방 주변에 있던 남성 2명은 주민들이 몰려들자 택시를 타고 도주한 것으로 전해진다. 현지 경찰은 시신을 수습해 신원을 파악한 결과 한국인인 것으로 파악하고 관련한 조사를 진행 중이다. 아울러 용의자로 추정되는 한국인 2명을 붙잡아 조사 중이다.


외교부 측은 이와 관련 "주호찌민 총영사관은 동 사건과 관련해 현지 공안 측과 긴밀히 소통 중에 있으며 필요한 영사 조력을 제공해 나갈 예정"이라면서 "현지에서 수사가 진행 중인 사안이므로 구체적인 내용은 공개하기 어렵다"고 했다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
