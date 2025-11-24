SH, 보상 평가 교육 실시…공익사업 보상 투명성 높인다

SH, 자치구 보상담당자 대상

감정평가서 검토 실무사례 교육

서울주택도시개발공사(SH)는 21일 보상업무의 전문성과 투명성을 높이기 위해 '보상 평가 및 평가서 검토' 교육을 실시했다고 24일 밝혔다.

이번 교육은 서울시가 운영 중인 '보상학교'의 일환으로, 공익사업의 핵심인 보상 업무의 전문성·공정성·투명성을 높이기 위해 마련됐다.

서울시 및 자치구, 전국 지방개발공사 보상 담당자들이 보상 평가 및 평가서 검토 교육을 받고 있다. SH 제공. AD 원본보기 아이콘

교육 대상은 SH 임직원과 서울시 및 자치구, 전국 지방개발공사 보상 담당자다. 한국부동산원 부장이 연사를 맡아 보상 평가 절차와 방법과 감정평가서 검토 시 핵심 확인 사항, 질의응답 순으로 교육을 진행했다. 감정평가서 검토 역량 강화에 초점을 맞춰 실무 사례 중심으로 현장에서 활용 가능한 지식을 제공했다.

SH는 이번 교육을 시작으로 보상·감정평가 분야 직무 교육을 확대해 나갈 계획이다. 보상 업무의 정확성과 전문성은 시민 재산권 보호와 사업의 신속한 추진을 위한 필수 조건인 만큼, 체계적인 교육을 통해 업무 품질을 높이겠다는 계획이다.

황상하 SH 사장은 "보상은 시민의 재산권과 직결되는 중요한 업무로 공정성과 전문성 제고가 무엇보다 중요하다"며 "유관 기관과 긴밀한 협력을 바탕으로 시민 중심의 신뢰받는 보상 행정을 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



