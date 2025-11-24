강원도, 어항·어촌 현대화 공모사업 대거 선정…'어촌 대전환' 시동

강원도, 어항·어촌 현대화 공모 '3배 성과'

총 19개 사업 2555억원 투입…대개조 착수

도, 전국 어항의 3% 불과…선정률 9.4%로 3배 ↑

살기좋은 강원어촌으로 어촌 대전환 추진

강원특별자치도(도지사 김진태)는 해양수산부가 추진하는 어항·어촌 현대화 공모사업에 대거 선정됨에 따라 2030년까지 총 2555억원(국비 1592억원)을 투입해 '살기 좋은 강원어촌'을 비전으로 본격적인 어촌 대전환을 추진하겠다고 24일 밝혔다.

어항·어촌 현대화 공모사업 현황. 강원도 제공

이번 공모사업 선정은 강원특별자치도가 전국 어항의 2.8%에 불과한 규모임에도 불구하고 전체 공모사업 203개 중 19개 사업에 선정되어 9.4%의 압도적인 선정률을 기록했다는 점에서 큰 의미를 가진다. 이로써 도내 총 64개 어항 중 약 30%가 현대화 사업의 혜택을 받게 되었다

어항·어촌 현대화 사업은 해양수산부의 어촌소멸 대응 핵심 정책으로 어촌 정비, 생활환경 개선, 관광기반 확충 등 어촌 전반을 현대화하는 종합 재생사업이다. 주요 사업으로는 '어촌신활력증진', '클린국가어항 개발', '일반농산어촌개발' 등이다.

강원특별자치도가 확보한 2555억원의 사업비는 2030년까지 투입될 예정이며, 주요 사업별 규모는 ▲경제·생활인프라 확충을 위한 어촌신활력증진(2023~2026) 12개소, 1669억원(국비 958억원) ▲어항 기능 재배치, 환경개선, 관광어항 조성 등 클린국가어항개발(2022~2025) 3개소, 671억원(국비 449억원) ▲정주여건 개선과 공동체 기반 강화 일반농산어촌개발(2022~2025) 4개소, 269억원(국비 185억원)이다.

특히, 강원도는 2025년 공모에서 어촌신활력증진, 클린국가어항개발, 일반농산어촌개발 3개 사업 모두에 선정되며 단일 연도에만 1256억원을 확보하는 쾌거를 이루었다. 핵심 사업인 어촌신활력증진사업은 2023년 사업 시작 이후 4년 연속 선정되는 기염을 토했다.

김진태 강원도지사가 문어를 들어보이고 있다. 강원도 제공

이 같은 높은 선정률은 광역지자체 중 유일하게 도비를 투입하여 전문가 자문과 시군 예비계획 컨설팅을 진행함으로써 사업계획서의 내실을 다지고, 시군 담당자 및 주민 대상 교육을 통해 사업 이해도를 높인 '강원형 어촌재생 모델'의 성과로 평가된다.

최근 2026년도 어촌신활력증진사업에는 강릉 정동·심곡항(어촌회복형)과 고성 대진항(경제도약형)이 선정되어 총 370억원을 추가 확보했다. 정동·심곡항은 기존 사업을 고도화하고 생활 SOC를 개선하며, 고성 대진항은 화진포 리조트 개발과 연계한 해양산업·관광 복합 경제 거점으로 육성될 예정이다.

김진태 도지사는 "취임 이후 총 19개 사업 2555억원의 어항 어촌 현대화 공모사업에 선정돼 추진 중"이라며 "강원도 어항은 전국 어항의 3%에 불과하지만 203개 공모사업 중 19개에 선정돼 9.4%의 선정률을 기록하며 3배 이상의 성과를 낸 것"이라 말했다.

이어 "이는 도내 전체 어항의 30%가 혜택을 받은 결과로 도와 시군공무원, 주민, 이양수·이철규 지역구 국회의원들이 합심한 덕분"이라고 덧붙였다.





춘천=이종구 기자



