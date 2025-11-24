'강성 당심'에 쏠린 국민의힘...당내서도 '중도층 외면' 비판

내년 지선에서 당심 반영 비율 높여

"민심 역행 전략은 필패" 당 안팎 우려

국민의힘이 내년 6월 지방선거에서 당심 반영 비율을 확대하는 등 강성 지지층 결집에 집중하면서 당 안팎의 우려가 커지고 있다. 집토끼 지키기에 몰두하는 전략이 중도층 외면으로 이어지면 당 지지율 반등은 물론 오는 6월 지방선거 승리를 기대하기 어려울 것이라는 지적이다.

24일 국민의힘은 국회에서 의원총회를 열고 '선출직 공직자 평가 혁신 태스크포스(TF)'에서 마련한 평가 방안을 공유하고 향후 정국 운영 등을 논의했다.

장동혁 국민의힘 대표가 24일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.11.24 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

TF는 대여 투쟁력을 평가하는 '당성 평가'를 강조하고 있다. TF는 내년 지방선거를 앞두고 공천에 반영할 현역 지방자치단체장 평가에서 ▲지역경제 발전 및 혁신 노력 ▲리더십▲당 기여도를 반영하겠다고 했다. 당 기여도는 중앙당 및 시·도당과의 정책 공조, 당정 협의 참여, 대정부 대응 등 정당 활동 전반이 주요 평가 요소로 구성된다.

앞서 국민의힘 당무감사위원회는 다음 달부터 진행될 예정인 당무감사에서 '당 기여도 평가' 항목을 신설해 평가하기로 했다. 당 기여도 항목에는 ▲당론 또는 중앙당의 기조와 다른 독자적인 언행과 소명 ▲규탄대회와 당원 연수 등 중앙당 주최 대규모 행사 참석 현황 ▲피켓시위와 카드뉴스 전파 등 온·오프라인 홍보활동 관련 중앙당 지침 이행 여부를 기재하도록 했다.

당 지방선거총괄기획단도 조만간 내년 6월 지방선거 경선 룰 변경안을 최고위원회의에 보고할 방침이다. 지선기획단은 기존 당원 투표 반영률 50%, 국민 여론조사 반영률 50%를 각각 70%, 30%로 변경하겠다고 밝힌 바 있다.

당 지도부는 장동혁 대표가 그간 '당성'을 강조해 온 만큼 당심 반영 확대에 공감하고 있는 것으로 전해진다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 최고위원회의를 마치고 기자들과 만나 "잘 싸우는 후보를 선정하기 위한 차원의 아이디어로 이해한다"며 "여러 목소리를 경청하겠다"고 밝혔다.

지도부는 당심 결집에 총력을 기울이고 있다. 22일 부산을 시작으로 전국 곳곳을 돌며 검찰의 대장동 항소 포기 등을 비판하는 국민대회에 돌입했다. 장 대표는 전날 경남 창원시에서 열린 국민대회에서 "7800억원 항소 포기는 그저 항소 포기가 아니라 대한민국을 포기한 것이고, 국민을 포기한 것"이라며 "이제 국민의 자유를 잡아먹는 괴물 정권을 끝내야 한다"고 강조했다.

그러나 당 안팎에선 당심에 매달린 전략에 대한 우려가 나온다. 당심과 민심의 괴리가 큰 상황에서 강성 지지층에 쏠린 전략은 먹히지 않을 것이라는 이유에서다. 이에 따라 12·3 비상계엄 1주년이자 장 대표 취임 100일일 맞아 윤석열 전 대통령과의 절연 등을 밝히고 외연 확장으로 전략을 수정해야 한다는 지적도 제기된다. 양향자 국민의힘 최고위원은 이날 YTN 라디오에서 "장 대표가 보이는 행보나 메시지가 중도층에 의문을 주는 것도 사실"이라며 "윤 전 대통령과 선을 긋고 법치 수호와 민생에 더 매진해야 한다"고 주장했다.

중도에서 외면받는 처지는 지지율에서도 드러난다. 한국갤럽이 지난 21일 발표한 여론조사(18~20일 조사, 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)에 따르면 중도층에서 내년 6·3 지방선거에서 '여당 후보가 다수 당선돼야 한다'는 응답은 44%였지만

'야당 후보가 다수 당선돼야 한다'는 30%에 그쳤다. 한 달 전 같은 조사에서 중도층에서 '여당 다수' 38%, '야당 다수' 36%로 각각 집계됐는데 격차가 벌어진 것이다. 국민의힘 관계자는 "국민의 표를 얻어야 하는 지방선거에서 선방하기 위해서는 민심을 더 끌어안으려는 노력이 필요하다"고 했다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>