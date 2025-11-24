李대통령 지지율 55.9%로 반등…민주 47.5%·국힘 34.8%[폴폴뉴스]

민주 0.8%포인트·국힘 0.6%포인트 상승

이재명 대통령 국정수행 지지도가 55.9%로 지난주보다 1.4%포인트 상승했다.

24일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 17∼21일 전국 18세 이상 2523명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행을 긍정 평가한 응답자는 55.9%였다.

이 대통령 지지도는 직전 조사에서 3주 만에 하락세를 보였다가 다시 상승세로 돌아섰다. 부정 평가한 응답자는 40.5%로 전주보다 0.7%포인트 하락했다.

리얼미터는 "지지율 상승에는 중동·아프리카 순방 중 150조원 규모 업무협약(MOU) 체결 등 경제 외교 성과가, 지지도 하락에는 코스피 3900선 붕괴, 원·달러 환율 급등 등 국내 경제 불안 요인이 영향을 미쳤다"고 분석했다.

정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 47.5%, 국민의힘이 34.8%로 각각 집계됐다. 지난주와 비교해 민주당은 0.8%포인트, 국민의힘은 0.6%포인트 상승했다. 개혁신당은 3.8%, 조국혁신당은 2.9%, 진보당은 1.1%의 지지율을 기록했다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다.





