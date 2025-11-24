[클릭 e종목]"현대건설, 내년 원전 수주잔고 최대 39조원 전망…목표가↑"

목표주가 기존 대비 7.5% 상향 조정

KB증권은 24일 현대건설에 대해 내년 원전 수주잔고가 최대 39조원까지 늘어날 것으로 보고 목표주가를 기존 9만3000원에서 10만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

장문준 KB증권 연구원은 "목표주가는 수익추정기간 변경 등을 감안해 기존 대비 7.5% 상향한 것"이라며 "내년 상반기까지 실적에 대한 부담감이 있지만 2026년 왜 원전주인지를 스스로 증명할 것이다. 현재 1조8000억원 수준에 불과한 수주잔고는 2026년 중 39조원까지 증가할 수 있고 원전 착공은 회사에 대한 밸류에이션 방법론 자체를 바꿀 것"이라고 설명했다. 이어 "현대건설은 내년 KB증권의 원전산업및 건설산업 최선호주"라고 덧붙였다.

내년 1분기 미국 팰리세이즈 소형모듈원자로(SMR) 착공을 시작으로, 2~3분기에는 미국 페르미 원전 (2~4기), 불가리아 신규 원전 2기의 착공이 예상된다. 장 연구원은 "현대건설이 원전주로서 뚜렷한 평가를 받기 위해 실제 프로젝트의 수주 및 착공이 필수적이라고 판단해왔는데 그 분기점이 마침내 도래하고 있다"면서 "수주와 착공이 중요한 이유는 단순히 원전 프로젝트가 현실화된다는 의미를 넘어 착공 시점부터 비로소 현대건설의 원전 사업 가치를 구체적으로 산정할 수 있기 때문"이라고 말했다.

올해 상반기 현대건설의 주가 상승을 견인한 것은 원전 사업에 대한 기대감이었으나 아직까지는 실제 해외 원전의 본격적 수주나 착공 사례를 확보하지 못했다. 장 연구원은 "이에 따라 지금까지는 원전 사업 가치를 수치화하는 노력 자체가 설득력을 갖기 어려웠으나 첫 번째 해외 원전 착공이 현실화된다면 프로젝트별 매출·이익 추정과 이를 기반으로 한 원전 사업 가치 도출이 비로소 가능해질 것"이라고 설명했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



