클럽나인브릿지, PLK 선정 국내 골프 코스 1위

골프매거진, 골프닷컴과 라이선스 계약

골프매거진코리아 국내 10대 코스 발표

왕월 회장 "새로운 골프 플랫폼 구상 완성"

클럽나인브릿지가 국내 골프 코스 1위에 선정됐다.

글로벌 프리미엄 골프 라이프 플랫폼 퍼시픽링스코리아(PLK)와 골프매거진코리아는 최근 서울 강남구 조선 팰리스 서울 강남에서 골프매거진코리아 리부트 대한민국 30대 코스 시상식을 개최했다. 이번 평가는 샷 가치와 난이도, 디자인 다양성, 기억성, 심미성, 코스 관리 등 6개 항목을 기준으로 이뤄졌다.

클럽나인브릿지가 PLK와 골프매거진코리아가 선정한 국내 베스트 코스 1위에 올랐다. 왼쪽부터 장옥영 PLK 대표, 안명훈 제주나인브릿지 대표, 왕월 PLK 회장이다. PLK 제공

제주도 서귀포시에 있는 클럽나인브릿지가 1위에 올랐고, 해슬리나인브릿지(경기도 여주시) 2위, 잭니클라우스골프클럽코리아(인천)는 3위로 뒤를 이었다. 안양컨트리클럽(경기도 군포시), 우정힐스컨트리클럽(충남 천안시), 트리티니클럽(경기도 여주), 제이드팰리스골프클럽(강원도 춘천), 웰링턴컨트리클럽(경기도 이천), 파인비치골프링크스(전라남도 해남), 휘슬링락컨트리클럽(강원도 춘천)가 6~10위에 이름을 올렸다.

퍼시픽링스코리아는 지난달 세계 1위 골프 전문지 골프매거진과 골프 최대 플랫폼인 골프닷컴을 운영하는 에잇에이엠(8AM) 계열사 이비골프와 라이선스 계약을 체결했다. 퍼시픽링스코리아는 매거진 발행을 위해 골프매거진코리아를 설립하고 골프매거진코리아를 발행하고 있다.

왕월 회장은 "골프매거진코리아를 희소성과 품격, 소장 가치를 갖춘 오프라인 매체로 유지하면서 골프닷컴 등과 연계해 디지털 콘텐츠, 커뮤니티, 이벤트를 통합 운영하는 복합 미디어 형태로 발전시킬 계획이다"고 밝혔다.

골프매거진코리아는 향후 국가대표 코스 선정 외에 10대 골프클럽, 10대 리조트, 10대 골프 커뮤니티, 10대 미식 골프장, 10대 회원경험 골프장 등 세부 평가 시리즈를 확대해 고도화된 평가 체계를 구축할 예정이다.

◆골프매거진코리아 2025-2026 대한민국 10대 코스

1위 클럽나인브릿지(제주도 서귀포)

2위 해슬리나인브릿지(경기도 여주)

3위 잭니클라우스골프클럽코리아(인천 연수구)

4위 안양컨트리클럽(경기도 군포)

5위 우정힐스컨트리클럽(충청남도 천안)

6위 트리티니클럽(경기도 여주)

7위 제이드팰리스골프클럽(강원도 춘천)

8위 웰링턴컨트리클럽(경기도 이천)

9위 파인비치골프링크스(전라남도 해남)

10위 휘슬링락컨트리클럽(강원도 춘천)





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



