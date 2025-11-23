서광주역 유휴부지 개발 추진…철도공사, 사업성 검토 막바지

창고형 판매시설·테마관광시설 등 민간개발 검토

내년 3분기 공모 목표…부지 용도변경 협의 예정

한국철도공사가 광주 서광주역 인근 유휴부지 개발을 추진하며 사전 검토 작업에 들어갔다.

서광주역 현황. 한국철도공사 신사업설명회 자료 발췌, 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

23일 한국철도공사 신사업 계획에 따르면 공사는 서광주역세권 철도부지 개발을 위한 사전 검토를 진행 중이다. 서광주역 인접 공사 소유 유휴부지를 민간에 맡겨 개발할 수 있을지 사업성과 타당성을 따져보는 용역이 현재 막바지 단계에 들어섰다. 용역을 통해 개발 방향을 설정한 뒤 민간 사업자에게 가이드라인을 제시하는 방식이다.

해당 부지는 시내버스 회차지, 버스·화물차 차고지, 주차장 등으로 사용되고 있으며, 건축물이 없어 계약이 끝나면 곧바로 개발용으로 전환할 수 있는 곳이다. 용역에서는 창고형 판매시설 또는 철도 역사와 연계한 테마관광시설 조성 방안이 유력하게 검토되고 있는 것으로 알려졌다.

창고형 판매시설은 인근 대규모 공동주거지의 배후 수요와 소비 잠재력을 기반으로 사업성이 높다고 판단한다. 광주에 아직 입점하지 않은 창고형 판매시설의 가능성을 논의하고 있으며, 제2순환도로와 광주-나주 광역도로 계획 등 차량 접근성도 검토 요소로 꼽힌다.

철도 역사를 활용한 관광시설 도입 방안도 논의 중이다. 시민 설문조사에서 '놀거리·즐길 거리 부족'이 광주의 약점으로 지적된 데다, 주요 문화관광시설이 북구에 집중돼 있다는 점도 고려됐다.

공사는 용역 결과와 내부 의사결정을 토대로 사업 방향을 정한 뒤, 지자체와 부지 용도 변경 등 사전 협의를 거쳐 민간 사업자 공모 절차에 들어갈 계획이다. 다만 용도 변경 절차는 개발사업자가 직접 수행해야 한다.

내년 3분기 공모를 시작해 2029년 착공하는 것이 목표다. 공사는 서광주역 외에도 전국 13개 역 주변에서 개발 사업을 추진할 예정이다.

공사 관계자는 "과거 철도부지 개발 방식과 달리 사전 검토 자료를 공유해 민간업체가 보다 쉽게 제안할 수 있도록 했다"며 "공모가 시작되면 용역 결과 등 대부분의 자료를 제공할 것"이라고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>