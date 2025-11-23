농협금융, 생산적 금융 2호 사업 '기후패키지 금융' 출시

탄소배출권 거래·전환금융

금리우대 등 결합

농협금융지주가 정부와 공공부문의 생산적 금융 확대 기조에 부응해 생산적 금융 제2호 전략사업으로 '기후패키지 금융'을 출시한다고 23일 밝혔다.

'기후 패키지 금융'은 농협금융이 향후 5년간 총 108조원 규모로 추진 중인 'NH 상생성장 프로젝트'의 핵심축으로 NH투자증권의 IMA인가 추진(제1호 사업)에 이어 발표된 생산적 금융의 대표적 후속 사업이다. 이번 사업은 탄소배출권 거래를 기반으로 대출(전환금융)과 금융지원(금리우대)을 유기적으로 연계한 기후금융 모델로 농협은행과 NH투자증권의 공동 협업을 통해 운영된다.

NH투자증권은 24일 국내 증권사 최초로 '탄소배출권 위탁 매매 서비스'를 개시하고 탄소배출권 시장 활성화를 위한 제도적 토대를 마련했다. 이를 바탕으로 NH투자증권과 탄소배출권 위탁매매 계약을 체결한 기업이 NH농협은행에서 시설자금 대출(전환금융)을 받는 경우 금리우대 등 맞춤형 솔루션을 제공하는 모델을 정립했다. NH투자증권은 기업 보유 탄소배출권을 양도 담보 운전자금으로 전환하는 신규 금융 구조를 구축하고, 필요시 '혁신금융 서비스' 지정을 추진해 제도화할 계획이다.

농협금융은 앞으로도 생산적 금융을 고도화하기 위해 농협금융만의 정체성과 전문성을 담은 전략 콘텐츠를 지속 개발하고 확산해 나갈 예정이다.

이찬우 농협금융지주 회장(앞줄 오른쪽에서 다섯 번째)과 농협금융 임직원들은 '생산적 금융 활성화'를 위해 향후 5년간 생산적·포용금융에 108조원 공급을 다짐하고 있다.

이찬우 농협금융지주 회장은 "탄소배출권 거래를 축으로 하는 이번 금융 패키지는 국내 기후금융의 새로운 패러다임을 제시하는 선도적 시도"라며 "기업·은행·증권의 다층적 협력체계를 공고히 하여 산업계의 전환금융 부담을 경감하고, 생산적 금융의 지평을 한층 더 확장하겠다"고 강조했다.

강태영 NH농협은행장은 "전환금융과 금리우대 지원을 통해 기업이 친환경 투자를 보다 합리적이고 효율적인 비용 구조로 추진하도록 돕겠다"며"현장에서 즉시 체감할 수 있는 금융지원 방안을 지속적으로 마련해 생산적 금융의 실효성을 높이겠다"고 말했다.

윤병운 NH투자증권 대표는 "탄소배출권 위탁매매 개시는 배출권 시장 활성화의 핵심 전환점이자 중요한 인프라 구축"이라 평가하며 "기업 보유 배출권을 전략적 자산군으로 확장하는 동시에, 은행과의 긴밀한 파트너십을 통해 생산적 금융 생태계를 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.





