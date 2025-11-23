본문 바로가기
"여보, 입국 비용 2000만원 보내줘요"…경찰, 로맨스스캠 당할 뻔한 남성 막아

이은서기자

입력2025.11.23 10:00

경찰이 로맨스스캠(이성적 관심을 가장해 호감을 얻은 뒤 금전, 투자 등을 요구하는 수법)으로 수천만원을 뺏길 뻔한 남성을 발견해 피해를 막았다.

피해 남성 검문 사진. 서울경찰청.

피해 남성 검문 사진. 서울경찰청.

23일 서울경찰청 기동순찰대는 로맨스스캠 사기를 당할 뻔한 60대 남성을 발견해 2000만원 피해를 예방했다고 밝혔다.


경찰은 최근 발생한 서울 강동구 천호동 흉기 난동과 관련해 지역주민의 불안감을 해소하기 위해 천호동 일대 순찰을 강화하고 있다. 그러던 지난 6일 오후 6시44분께 휴대폰을 계속 쳐다보며 두리번거리는 60대 남성을 수상하게 여기고 검문을 실시했다.

해당 남성은 두달 간 채팅 앱으로 연락하다 사귀게 된 여성과 입국 비용 2000만원을 송금하는 문제로 말다툼 중이었다.


경찰은 채팅 내용을 자세히 확인해 사회관계망서비스(SNS)에서 연인처럼 행동해 유대감을 형성한 뒤 송금을 요구하는 로맨스스캠 사기 수법임을 알아냈다. 경찰은 해당 남성에게 이를 설명해 금전 피해를 막을 수 있었다.


경찰 관계자는 "SNS 등을 통해 접근해 금전, 투자 등을 요구한다면 반드시 사기 범죄를 의심해 볼 것을 당부드린다"고 말했다.




이은서 기자 libro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

