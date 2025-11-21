청송군, ‘청송백자에 담아보는 세계 요리’ 수강생 모집

12월 2∼11일, 남관생활문화센터 오픈키친 클래스

청송백자가 한식을 넘어 '세계의 그릇'이 된다.

청송문화관광재단(이사장 윤경희)은 지역 대표 문화유산인 청송백자에 세계 각국의 음식을 직접 만들어 담아보는 체험형 요리 수업 '청송백자에 담아보는 세계 요리'를 운영한다.

오는 12월 2일부터 11일까지 매주 화·목 저녁 7시부터 9시 30분까지 남관생활문화센터 오픈키친에서 총 4회 운영한다.

이번 프로그램은 '만들기-이해하기-담기'로 이어지는 순환형 구성으로, 각국의 조리법을 배우고 완성한 음식을 청송백자 라인(전통·정채·유채·선문 라인)에 직접 플레이팅하며 '지역 유산과 일상 문화 경험'을 결합하는 데 의의를 둔다.

수업은 메뉴 특성에 맞춘 백자 라인별 플레이팅을 통해 음식의 완성도와 그릇의 미감을 동시에 느낄 수 있도록 설계했다. 재단은 생활문화 활성화와 지역 정체성 확산을 목표로, 군민이 청송백자의 가치를 자연스럽게 경험하고 로컬 브랜드에 대한 이해를 높일 수 있도록 중점을 두고 있다.

수업은 총 4회 진행되며, 1회차인 12월 2일에는 베트남식 닭반마리 쌀국수와 반쎄오를, 2회차 12월 4일에는 일본식 오코노미야끼와 나가사끼 짬뽕을 만들어본다.

이어 3회차 12월 9일에는 중식 메뉴인 중화 비빔밥과 꿔바로우를, 4회차 12월 11일에는 이탈리아식 트러플 크림 감자 뇨끼와 홍합 스튜를 만든다.

수강생 모집은 11월 24일 오전 10시부터 남관생활문화센터 홈페이지에서 회차별 8명씩 선착순으로 진행된다. 공정한 참여 기회를 위해 1인 1강좌 신청 원칙을 적용하며, 참가비는 전액 무료다.

프로그램과 신청 관련 자세한 정보는 남관생활문화센터 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 문의는 청송문화관광재단 사업운영팀으로 하면 된다.

윤경희 청송문화관광재단 이사장은 "청송백자는 우리 지역의 역사와 장인정신이 깃든 문화유산이자 생활유산"이라며 "세계의 음식을 만들고 그 완성의 순간을 청송백자에 담아보는 이번 수업을 통해 군민들이 지역의 가치를 일상 속에서 새롭게 발견하는 뜻깊은 경험을 하길 바란다"고 말했다.

