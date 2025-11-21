코스피 지수가 장 직후 4% 넘게 하락하며 하루 만에 4000선이 무너진 21일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 국내 주가지수가 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 4.5원 오른 1472.4원에 개장했다.
[포토] 원달러 환율 7개월 만에 1470원 돌파
2025년 11월 21일(금)
