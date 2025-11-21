본문 바로가기
업비트, 신규 회원 대상 '무신사머니·1BTC 추첨 이벤트' 개최

유현석기자

입력2025.11.21 09:06

가상자산 거래소 업비트는 패션 플랫폼 무신사와 '무진장 25 겨울 블랙프라이데이'를 맞아 업비트 신규 회원을 위한 특별 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다.

오는 30일까지 업비트에 가입하고 고객확인(KYC)을 완료하면 '업비트X무신사머니 이벤트'에 참여할 수 있으며, 참여자 모두에게 무신사머니 1만원 상품권이 지급된다.


또한 무신사머니 이벤트 참여자를 대상으로 '1 비트코인(BTC) 추가 이벤트'도 함께 진행된다. 무신사머니 이벤트를 통해 받은 상품권 코드를 무신사 홈페이지에 등록하면 단 1명에게 1 BTC가 추가 지급되는 추첨 이벤트에 참여할 수 있다.

이번 이벤트와 관련된 자세한 내용은 업비트 공지사항을 통해 확인할 수 있다.


업비트 관계자는 "MZ세대를 중심으로 강력한 트렌드 영향력을 가진 패션 플랫폼 무신사와 협업하게 되어 기쁘다"며 "이번 이벤트를 통해 더 많은 이용자가 업비트를 즐겁고 쉽게 경험할 수 있기를 바란다"고 말했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
