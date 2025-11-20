본문 바로가기
스트레이 키즈 '두 잇', 스포티파이 카운트다운 100만 달성

이이슬기자

입력2025.11.20 14:04

스트레이 키즈 '스키즈 잇 테이프' 온라인 커버. JYP엔터테인먼트 제공

스트레이 키즈가 21일 발매하는 신보 '스키즈 잇 테이프'(SKZ IT TAPE) '두 잇'(DO IT)이 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 앨범 발매 전 관심 지표인 '스포티파이 카운트다운'에서 100만회를 기록했다.


K팝 앨범으로는 최초이며, 테일러 스위프트의 '더 라이프 오브 어 쇼걸'(The Life of a Showgirl), 테임 임팔라의 '데드비트'(Deadbeat)에 이어 역대 세 번째 기록이다.

신보는 스포티파이가 한 주간 이용자 프리세이브 수를 기준으로 집계하는 '카운트다운 차트 글로벌 톱 10'에서도 3주 연속 정상을 차지했다. 11월5일자 차트에서 K팝 앨범 최초 1위를 기록한 뒤 19일자까지 최상위권을 유지했다.


'스키즈 잇 테이프'는 스트레이 키즈가 지향하는 음악적 무드를 압축한 앨범이다. 타이틀곡은 '두 잇'과 '신선놀음' 두 곡이며, '홀리데이' '포토북' 등 총 5곡이 수록된다. 전곡 프로듀싱은 그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA)의 방찬·창빈·한이 맡았다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
