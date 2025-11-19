제주항공 참사 유가족 "항철위 공청회 강행 면죄부 형식 절차"

22일 전남 무안국제공항에서 제주항공 여객기 사고 원인을 조사 중인 항공철도사고조사위원회 관계자들이 방위각 시설(로컬라이저) 현장 조사하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

제주항공 여객기 참사 유가족들이 국가교통부 소속 항공철도사고조사위원회(항철위)의 독단적 공청회 강행을 강력히 규탄, 조사 활동 전면 중단을 요구했다.

12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회는 19일 입장문을 내고 "항철위가 사전 정보 공개·유가족과의 협의 없이 공청회를 독단적으로 강행하려는 시도를 강력히 규탄한다"며 "국토부에서 독립할때까지 이번 참사에 대한 모든 조사 활동의 잠정 중단을 엄중히 요구한다"며 이같이 밝혔다.

이들은 "국토부 소속 항철위는 독립성, 전문성, 공정성 측면에서 이미 자격 미달임을 스스로 입증했다"며 "항철위는 사 역량 부실, 인력 및 예산 부족 등 전문성이 현저히 부족한 상태다. 부실한 중간 발표를 통해 명확한 근거 없는 확정적 언론 보고를 강행했으며, 일부 조사단들의 편향된 정보 유출로 인한 언론 플레이를 자행하며 조사의 신뢰도를 스스로 실추시켰다"고 주장했다.

또한 "독단적인 공청회 강행은 그동안의 모든 문제점의 결정판이며, 특별법 정신을 훼손하는 행위다"며 "공청회는 이해관계자와 전문가의 의견을 사전에 듣는 제도로서, 충분한 정보가 공개되고 참석자들이 의견을 준비할 합리적인 기회가 보장돼야만 그 취지를 달성할 수 있다"고 설명했다.

아울러 "항철위는 정보를 전혀 공개하지 않으면서 형식적인 공청회를 강행하려 하고 있다"며 "이번 공청회 강행은 부실하고 편향된 조사 결과에 대한 면죄부를 얻기 위한 형식적 절차에 불과하다"고 꼬집었다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



