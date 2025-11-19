"손잡이 잡지 마" 엄마들 화들짝…설사·구토에 심하면 탈수로 사망 '이 바이러스' 비상

겨울철 로타·노로바이러스 유행

30초 이상 손씻고 음식물 익혀먹어야

병원성 세균에 오염된 물과 음식 섭취로 인해 설사나 복통, 구토 등의 증상을 일으키는 장관감염증인 로타·노로바이러스 환자가 증가한 것으로 나타났다. 두 바이러스는 겨울철에 주로 확산하는데 낮은 온도에서도 살아남고 감염력이 강한 것이 특징이다.

18일 질병관리청에 따르면 올해 45주차(11월2∼8일) 그룹 A형 로타바이러스 환자는 모두 54명으로 집계됐다. 이는 43주(24명) 이후 거의 2배 급증한 수치다. 45주차 환자 수로 보면 작년 같은 기간(34명)보다 58.8% 많다.

사람이 감염되는 로타바이러스에는 그룹 A~C형이 있는데, 법정 감염병으로 지정된 것은 그룹 A형이다.

로타바이러스 감염증은 바이러스 감염에 따른 급성 위장관염이다. 주로 생후 6개월~2세 사이에서 많이 발생하지만, 모든 연령대에서 감염될 수 있다. 대부분 분변-경구 경로로 전파되는데 대부분 사람에서 사람으로 직접적으로 전파된다. 감염자의 분변에 오염된 변기, 손잡이 등을 만지거나 오염된 음식물·호흡기를 통한 간접 전파가 일어날 수 있다.

이 바이러스는 낮은 온도에서도 생존력이 강한데 이 때문에 겨울철 전파 위험이 높다. 또 바이러스 입자 100개 미만의 적은 양으로도 감염을 일으킬 수 있어 어린이집이나 병원, 산후조리원 등 같이 집단생활을 하는 곳에서는 환자 발생이 일어나기 쉽다.

감염 시 24~72시간의 잠복기를 거쳐 구토와 고열, 심한 설사 등의 증상이 4~6일 이어진다. 대부분 회복되지만 드물게는 심한 탈수로 사망할 수도 있다.

또 다른 바이러스성 장관 감염증 중 하나인 노로바이러스도 최근 환자 발생이 이어지고 있다. 45주차 노로바이러스 환자(69명)는 직전 주(77명)보다 줄었으나 작년 같은 기간의 환자 수(45명)보다는 53.3% 많다.

노로바이러스 역시 영하 20도의 낮은 온도에서도 생존할 수 있어 겨울철 전파가 활발해진다. 이 바이러스에 감염될 경우 12~48시간 안에 구토, 설사, 복통, 오한, 발열이 나타난다. 대부분 후유증 없이 회복되지만 면역 기능이 저하된 환자는 증상이 오래가고 후유증이 남을 수 있다.

이들 바이러스 감염을 막기 위해선 개인위생이 중요하다. 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손을 씻고, 음식은 충분히 익혀 섭취하며, 환자가 사용한 공간과 물품은 반드시 소독해야 한다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



