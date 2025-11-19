본문 바로가기
'당신이 죽였다', 입소문 타고 넷플릭스 전 세계 1위

이종길기자

입력2025.11.19 10:12

첫 주 8위→2주차 정상
스무 나라에서 비영어 쇼 1위

'당신이 죽였다', 입소문 타고 넷플릭스 전 세계 1위
한국 스릴러 '당신이 죽였다'가 입소문을 타고 상승세를 탔다. 넷플릭스 시청 순위에서 첫 주 8위에 그쳤지만 2주 만에 정상을 차지했다.


19일 넷플릭스 공식 사이트 투둠이 집계한 톱 10에서 이 작품의 지난 10∼16일 시청 수는 780만으로, 비영어·영어 쇼를 통틀어 가장 많았다.

'당신이 죽였다'는 이유미·전소니 주연의 넷플릭스 시리즈로, 일본 소설가 오쿠다 히데오의 '나오미와 가나코'가 원작이다. 아버지의 가정폭력으로 트라우마를 안고 사는 조은수와 남편의 폭력에 시달리는 조희수가 살인을 공모하는 이야기를 그렸다.


지난 7일 처음 공개되고 첫 주에는 비영어 시리즈 8위에 그쳤지만, 입소문을 타면서 2주 차에 정상에 올랐다. 국가별로는 볼리비아, 칠레, 이집트, 필리핀, 베트남, 한국 등 스무 나라에서 비영어 쇼 가운데 1위를 차지했다.


한편 비영어 쇼 부문 순위에서 SBS 새 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'는 3위(610만 시청 수), 예능 '피지컬: 아시아'는 8위(250만 시청 수)를 기록했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
