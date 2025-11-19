韓-UAE, '100년 동행' 공동선언 채택…"특별동반자 관계 불가역 수준으로"

정상회담서 채택…AI·방산 협력 명시

K메디컬 클러스터 설립 논의

문화산업 'K 시티' 조성 계획도 담겨

이재명 대통령과 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 아랍에미리트(UAE) 대통령이 18일(현지시간) 아부다비에서 정상회담을 갖고 '한국과 UAE 100년 동행을 위한 새로운 도약'이라는 명칭의 공동선언문을 채택했다.

두 정상은 선언문에서 한국과 UAE가 원전 협력·아크부대 파견 등으로 협력 관계의 중요한 이정표를 세웠다는 데 공감대를 이루는 한편 우주산업 협력을 통해서도 중요한 성과를 거뒀다고 밝혔다. 또 두 정상은 신뢰와 상호존중, 연대 정신을 토대로 양국의 특별전략적 동반자 관계를 불가역적인 수준으로 심화시키기로 했다.

산업 분야별 구체적인 협력 방안도 선언문에 담았다. 우선 원전 산업에 있어 한국이 수주한 UAE 원전인 바라카 원전의 사례가 거론됐다. 두 정상은 '바라카 모델'을 확장해 글로벌 시장 공동 진출을 모색하기로 하고, '포괄적 전략 에너지 파트너십' 아래 인공지능(AI) 기반 원전 효율 향상·인력양성 등에도 힘을 모으기로 했다. AI 분야에 있어서는 AI 데이터센터 공동 설립·운영, '글로벌 AI 스마트 항만 프로젝트' 등을 검토하기로 했다.

또한 국방 및 방산 분야의 경우 단순한 무기 판매를 넘어 공동개발 및 현지생산 등으로 협력의 수준을 끌어올리기로 했다. 제약, 디지털 의료기기, 재생의료 분야 공동 연구·투자 촉진을 위한 'K 메디컬 클러스터' 설립 논의를 진행하는 등의 보건의료 협력 방안도 담았다.

교육·문화·인적 교류에 대한 논의도 포함됐다. 양국은 청년 인턴십 프로그램 등으로 차세대 인재들의 교류를 확대하고, UAE를 문화·관광의 허브로 삼아 두 나라 국민의 유대를 강화해 가기로 했다. 특히 UAE 내에 K 컬처, K 푸드 등 한류 산업의 거점이 될 수 있는 'K 시티'를 조성하고 협력 사업을 적극 발굴하기로 했다.

아울러 양 정상은 내년 UAE와 세네갈이 공동 주최하는 'UN 물 회의'를 두 나라의 물 기술·혁신 성과를 확대할 기회로 평가하고, UAE의 '모하메드 빈 자이드 워터 이니셔티브'를 언급하며 협력 강화를 약속했다. 이런 협력을 촉진하기 위해 양국의 고위급 인사들이 정기적으로 소통하며 공동 프로젝트를 발굴하기로 했고, 외교부 내에도 별도의 태스크포스(TF)를 설치해 합의 이행을 점검하기로 했다.

한편 양 정상은 미래 세대를 위한 평화와 번영의 유산을 함께 만들어가기로 했으며, 자주 만나 양국의 특별전략적 동반자 관계를 심화하기 위한 소통을 하기로 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



