본문 바로가기
Dim영역
골프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경기일반

브리지스톤골프, 2억5000만원 성금 모금

노우래기자

입력2025.11.18 20:49

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

제18회 사랑 나눔 골프대회 개최
박현경, 이예원, 지한솔, 최진호 참석
누적 모금액 23억7000만원 돌파

브리지스톤골프가 제18회 사랑 나눔 골프대회를 통해 2억5551만원을 모금했다고 18일 밝혔다.


브리지스톤골프 용품 수입 총판 업체인 석교상사는 17일 경기도 양평군 더스타휴에서 이번 행사를 개최했다. 이 행사에는 박현경, 이예원, 지한솔, 신다인, 최진호, 정한밀 등 팀 브리지스톤 투어 선수들과 서희경, 허윤경 등이 참석했다. 총 35개 팀, 140명이 뜻을 모았다. 어려운 시기에도 역대 최고 모금액을 달성했다. 올해는 '사랑은 나눌수록 커진다'는 슬로건을 강조했다.

브리지스톤골프의 제18회 사랑나눔 골프대회가 성공적으로 끝났다. 석교상사 제공

브리지스톤골프의 제18회 사랑나눔 골프대회가 성공적으로 끝났다. 석교상사 제공

AD
원본보기 아이콘

올해 모금액을 더해 누적 모금액은 23억7731만8012원에 달한다. 석교상사는 약 2억원에 달하는 운영비를 매년 부담하고, 참가비를 포함한 모금액 전부를 도움이 필요한 곳에 기부한다. 작년엔 무료 병원인 요셉의원과 성가복지병원 등에 전달됐다.

사랑나눔 골프대회는 매년 많은 후원사가 동참하고 있다. 골프존, 이승엽야구장학재단, 사랑의 열매, 브리지스톤타이어, 메디힐, 마비스, 선일금고, UAG, 마크앤로나, 까사미아, T.P.MILLS, 페인터골프화, 재단법인 새암조감제, 미세스문 등 총 14개 업체가 협찬사로 힘을 보탰다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 고른 아이템 뭐길래 "한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

보그가 소개한 '올리브영' 7가지 추천템…나도 사볼까?

장원영·고소영·엄정화 미모 비결?…아침에 한 스푼 '올레샷' 열풍

10만원 넣자마자 10만원 돌려주는 '稅테크' 정체

품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?

"2시간 육박 통근도 노동" 한국인들 비명 알고보니…세계 평균 1.5배

카톡은 네 남친이 한 일을 알고 있다, 좋니?

큰손들, 엔비디아 싹 팔았다…커지는 'AI 거품' 경고

새로운 이슈 보기