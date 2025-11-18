본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

분당선 연장, 화성 동탄역 경유 가능성 커졌다

정두환기자

입력2025.11.18 16:25

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인접도시 접근성 개선 기대…강남권 이동 편의도 좋아져
정명근 시장 "광역교통망 확충으로 도시경쟁력 높아질 것"

경기도 용인 기흥역에서 오산까지 이어지는 분당선 연장선의 화성 동탄역 연결 가능성이 커졌다.

화성 동탄신도시 전경. 국토교통부가 분당선 연장선의 동탄역 경유를 수용하겠다는 입장을 밝히면서 동탄신도시의 교통 여건이 크게 개선될 것으로 기대된다. 화성시 제공

화성 동탄신도시 전경. 국토교통부가 분당선 연장선의 동탄역 경유를 수용하겠다는 입장을 밝히면서 동탄신도시의 교통 여건이 크게 개선될 것으로 기대된다. 화성시 제공

AD
원본보기 아이콘

18일 화성시에 따르면 주무부처인 국토교통부는 전날 열린 국회 국토교통위원회에서 전용기 더불어민주당 의원이 내년도 예산안 심사 과정에서 부대의견으로 제기한 분당선 연장선의 동탄역 경유를 수용하겠다는 입장을 밝혔다.


분당선 연장 사업은 기흥역에서 화성 동탄2신도시 일원을 경유해 오산까지 이어지는 광역철도 사업이다. 2021년 정부의 '제4차 국가철도망 구축계획'에 반영된 후 지난해 국가철도공단의 사전타당성조사 용역까지 마친 상태다.

국토부는 지난해 말 기획재정부에 후속 행정절차인 예비타당성조사 대상으로 선정해 줄 것을 신청했으며, 현재 조사 대상 선정을 위한 보완을 진행 중이다.


국토부의 이런 방침에 화성시도 "적극적으로 환영한다"는 입장이다. 해당 노선에 동탄역이 연결될 경우 용인·성남·오산 등 인접 지자체 접근성이 개선되는 것은 물론, 신분당선 환승을 통해 서울 강남권 출퇴근 여건도 좋아질 것으로 기대되기 때문이다.


정명근 화성시장은 "분당선 연장은 동탄테크노밸리, 동탄역, 동탄일반산업단지 일원 등 동탄신도시 주요 거점을 경유함에 따라 도시 경쟁력 향상과 현 광역교통 불편을 개선할 수 있는 철도 인프라"라며 "사업의 원활한 진행을 위해 관계기관에 적극적으로 협조하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 고른 아이템 뭐길래 "한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

보그가 소개한 '올리브영' 7가지 추천템…나도 사볼까?

장원영·고소영·엄정화 미모 비결?…아침에 한 스푼 '올레샷' 열풍

10만원 넣자마자 10만원 돌려주는 '稅테크' 정체

품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?

"2시간 육박 통근도 노동" 한국인들 비명 알고보니…세계 평균 1.5배

카톡은 네 남친이 한 일을 알고 있다, 좋니?

큰손들, 엔비디아 싹 팔았다…커지는 'AI 거품' 경고

새로운 이슈 보기