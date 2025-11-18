코레일 광주본부, 나천수 기관사 무사고 100만㎞ 달성

"국민 안전 책임감 업무 충실히 수행"

한국철도공사 광주본부 목포기관차승무사업소 나천수기관사가 전날 제1063 새마을호 열차가 호남선 임곡역을 통과하면서 입사 37년 만에 무사고 100만㎞를 달성했다. 한국철도공사 광주본부 제공

한국철도공사 광주본부는 목포기관차승무사업소 나천수 기관사가 전날 제1063 새마을호 열차가 호남선 임곡역을 통과하면서 입사 37년 만에 무사고 100만㎞를 달성했다고 18일 밝혔다.

나천수 기관사는 만 19세인 1989년 1월 철도와 인연을 맺었다. 무사고 100만㎞는 지구를 25바퀴, 서울~부산간을 1,250회 왕복하는 동안 단 한건의 사고가 없어야 가능한 대기록이다.

이춘구 광주본부장은 "무사고 운전 100만㎞ 달성은 나천수 기관사가 국민 안전을 위한 책임감으로 업무를 충실히 수행한 결과다"며 "앞으로도 고객의 안전을 위해 노력해 달라"고 말했다.

나천수 기관사는 "기관사를 천직으로 맡은바 업무에 최선을 다하다 보니 영광스러운 날을 맞이했다"며 "오늘의 이러한 값진 결실을 거둘 수 있도록 힘써준 가족과 동료들에게 감사하다. 고객의 안전한 여행을 위해 계속해서 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



