영덕대게, 서울 트렌디 옷 입다… 영덕군, 서울관광재단과 지역관광 상생 업무협약

영남취재본부 김철우기자

2025.11.18 13:51

관광 정보 교류, 관광 홍보 협력 등 지역관광 활성화 협력

지방 소멸 위기에 직면한 경북 영덕군이 '관광 메가시티' 서울의 노하우를 품었다.


영덕군은 서울관광재단과의 협력·교류를 강화하고 지역 관광산업의 지속 가능한 발전과 성장을 함께 도모하기 위해 지난 17일 서울관광플라자 7층 대회의실에서 '지역관광 상생발전을 위한 업무협약'을 체결했다.

영덕군과 서울관광재단이 지역관광 상생을 위한 업무협약을 체결했다. 영덕군 제공

이번 협약식에는 김광열 영덕군수와 서울관광재단 김기연 대표이사를 비롯한 관계자 20여명이 참석했으며, 두 단체는 상호 협력을 바탕으로 한 지속 가능한 지역 관광산업의 발전과 관광교류 활성화를 위해 손을 맞잡았다.

이에 두 단체 앞으로 △관광 정보교류·네트워크 구축 △국내외 관광객 대상 상호 관광 홍보 협력 사업 운영 등을 주요 내용으로 지역관광 활성화를 위한 협력 체계를 구축할 예정이다.


특히 이날 협약에는 영덕대게축제, 물가자미축제, 황금은어축제 등 영덕군의 대표적인 축제와 해양·미식 관광의 우수성을 글로벌 차원에서 홍보해 국내외 관광객을 유치하기 위한 협력 방안이 중점적으로 다뤄졌다.


영덕군은 최근 동해 중부선 철도와 포항-영덕 고속도로가 개통되는 등 교통 접근성이 대폭 향상됨에 따라 이번 협약을 기회로 수도권 관광객을 유치하기 위한 관광 전략을 적극적으로 펼쳐 나갈 방침이다.

김광열 군수는 "이번 협약이 지역관광 발전의 모범적인 협력 모델로서 지역경제 활성화의 촉매제 역할을 할 것으로 기대한다"며 "서울관광재단과 긴밀하게 소통하면서 실질적인 성과를 만들어 가겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
