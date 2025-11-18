본문 바로가기
[포토] '2026 지방선거 승리를 위해'

김현민기자

입력2025.11.18 13:14

[포토] '2026 지방선거 승리를 위해'
정청래 더불어민주당 대표가 18일 국회에서 열린 전국기초·광역의회의원협의회 간담회에서 전국 지방의회 의원 협의회 대표들과 지방 선거 필승을 다짐하는 손팻말을 들고 구호를 외치고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

