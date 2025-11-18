본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

K-water 광주수도지사, 겨울철 따뜻한 겨울나기 '나눔 실천'

이종구기자

입력2025.11.18 11:51

시계아이콘00분 17초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역내 노인복지회관 어르신 간식비 지원

K-water(한국수자원공사) 한강유역본부 광주수도지사(지사장 남윤환)는 18일 사업구역 내 어르신들 간식나눔 활동을 실시했다.

K-wate 한강유역본부 광주수도지사가 18일 사업구역내 어르신들 간식나눔 활동을 실시하고 있다. 경기 광주시 제공

K-wate 한강유역본부 광주수도지사가 18일 사업구역내 어르신들 간식나눔 활동을 실시하고 있다. 경기 광주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 나눔 활동은 광주시 지방상수도 사업구역 내 위치하는 광주시 노인복지회관를 통해 지역사회 내 어르신 간식지원비(100만원상당)을 전달하여 K-water와 지역사회가 함께 따뜻한 겨울나기를 통해 이웃에 온정을 나누었다.


특히 K-water는 전 직원이 참여하는 봉사활동단체인 '광주사랑회'가 급여의 1%를 자발적으로 공제하여 조성한 '물사랑 나눔펀드'를 통해 100만원을 지원했다.

남윤환 K-water 광주수도지사장은 "앞으로도 지사회 발전 및 상생을 위해 실질적인 도움이 되는 사랑나눔 봉사활동을 통해 사회적 가치 실현에 지속적으로 힘쓸 것"이라고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"SK하이닉스 수혜 받는다" 3일만에 '1억' 급등…아파트 거래량 '쑥' 늘어난 청주[부동산AtoZ] "SK하이닉스 수혜 받는다" 3일만에 '1억' 급등…아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원 내면 13만원 돌려 받고 답례품까지" 요즘 뜨는 '稅테크' 정체

품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?

"2시간 육박 통근도 노동" 한국인들 비명 알고보니…세계 평균 1.5배

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

한강버스에 삼풍백화점 소환한 이해찬 "시장이 제대로 안 하면 그 꼴"

수도권 막히자 SK하이닉스·교통 호재 있는 청주로…아파트 거래량 '쑥'

'채권왕' 건들락 "2500兆 사모대출, 대형 금융위기 뇌관"…서브프라임 사태 데자뷔 경고

새로운 이슈 보기