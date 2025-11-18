K-water 광주수도지사, 겨울철 따뜻한 겨울나기 '나눔 실천'

지역내 노인복지회관 어르신 간식비 지원

K-water(한국수자원공사) 한강유역본부 광주수도지사(지사장 남윤환)는 18일 사업구역 내 어르신들 간식나눔 활동을 실시했다.

K-wate 한강유역본부 광주수도지사가 18일 사업구역내 어르신들 간식나눔 활동을 실시하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 나눔 활동은 광주시 지방상수도 사업구역 내 위치하는 광주시 노인복지회관를 통해 지역사회 내 어르신 간식지원비(100만원상당)을 전달하여 K-water와 지역사회가 함께 따뜻한 겨울나기를 통해 이웃에 온정을 나누었다.

특히 K-water는 전 직원이 참여하는 봉사활동단체인 '광주사랑회'가 급여의 1%를 자발적으로 공제하여 조성한 '물사랑 나눔펀드'를 통해 100만원을 지원했다.

남윤환 K-water 광주수도지사장은 "앞으로도 지사회 발전 및 상생을 위해 실질적인 도움이 되는 사랑나눔 봉사활동을 통해 사회적 가치 실현에 지속적으로 힘쓸 것"이라고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



